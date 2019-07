Durissima presa di posizione del braccio destro di Commisso, Joe Barone, che non intende rendere la vita facile al gioiello viola e lo invita ad assumersi le proprie responsabilità: "Non ti vendiamo neanche per un miliardo."

1 condivisione

di Simone Cola - 23/07/2019 10:02 | aggiornato 23/07/2019 10:06

Forse l'aveva immaginata diversa, l'estate, Federico Chiesa. Il gioiello della Fiorentina, uno dei giovani più promettenti del calcio italiano, prossimo ai 22 anni e dopo tre stagioni da professionista riteneva probabilmente che fosse arrivato il tempo per lui di continuare il proprio percorso di crescita altrove. A un certo punto il trasferimento alla Juventus è stato dato quasi per scontato, ma a cambiare completamente la situazione è arrivata l'acquisizione del club viola da parte di Rocco Commisso.

L'imprenditore italo-americano è diventato il nuovo proprietario della Fiorentina lo scorso 6 giugno, e dopo aver rilasciato dichiarazioni altisonanti non intende presentarsi ai suoi nuovi tifosi con la cessione sul calciomercato del giocatore più rappresentativo. Per giunta non intende cederlo alla Juventus, storica rivale del club toscano che già nel 2017 si è presa un altro talento viola, Federico Bernardeschi. Commisso vuole far capire che l'aria è cambiata in riva all'Arno, al punto da andare allo scontro con Chiesa, che è stato dichiarato incedibile.

Un concetto ribadito anche nell'incontro andato in scena ieri a New York tra il giovane figlio d'arte e il braccio destro del presidente, Joe Barone, che il Corriere dello Sport in edicola oggi racconta essersi presto trasformato in uno scontro: da una parte la volontà di Chiesa, che ritiene di aver concluso la sua esperienza a Firenze e ha chiesto di essere ceduto, dall'altra quella della società che non intende privarsi del suo giocatore più rappresentativo e invita il calciatore a uscire allo scoperto e a prendersi le proprie responsabilità ma che comunque, in ogni caso, non intende assecondarlo.

Figlio d'arte, 22 anni il prossimo 25 ottobre, Federico Chiesa è cresciuto nella Fiorentina con cui ha giocato le sue prime tre stagioni da professionista: vanta 13 presenze con l'Italia.

La Fiorentina gela Chiesa: "Non ti venderemo neanche per mille milioni"

All'indomani della sconfitta per 3-0 incassata dall'Arsenal nell'International Champions Cup Federico Chiesa ha incontrato Joe Barone ribadendo la propria volontà di essere ceduto: il giocatore non ha nominato la Juventus, esprimendo semplicemente la propria necessità di cercare nuovi stimoli e chiedendo al club di agevolare il suo trasferimento. Una richiesta a cui il braccio destro di Commisso ha risposto con estrema durezza.

Perché tutta questa fretta di andarsene? Chi c'è dietro? Ho già parlato con tuo padre e non abbiamo più niente da dirci, ma visto che continuano a uscire queste voci di mercato che ti riguardano allora vi invito a uscire allo scoperto. Dite che volete andare via, ditelo ai tifosi, prendetevi le vostre responsabilità. In ogni caso non ti cederemo neanche di fronte a un'offerta pari a mille milioni di euro, Rocco ha comprato la Fiorentina, non te, e non ha bisogno dei tuoi soldi. Bisogna tornare a rispettare la maglia e i tifosi, da Firenze non ti muovi.

Parole dure, importanti, che segnano una brusca e decisa presa di posizione da parte della Fiorentina nei confronti di un club, la Juventus, da sempre abituata a fare la voce grossa sul calciomercato. Il club viola non ci sta, la nuova proprietà vuole segnare un solco rispetto a chi l'ha preceduta e per farlo non intende agevolare in alcun modo la partenza di Chiesa verso Torino. Un messaggio forte e chiaro di cui il giocatore ha dovuto prendere atto a malincuore prima di unirsi nuovamente al gruppo, atteso nella notte tra mercoledì e giovedì dal terzo impegno in International Champions Cup contro il Benfica.