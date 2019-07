Altre novità sul gameplay del nuovo titolo targato EA Sports, che aggiungerà altre due nuove funzionalità per migliorare la fisica del pallone in game.

0 condivisioni

di Massimiliano Rincione - 23/07/2019 14:40 | aggiornato 23/07/2019 14:45

FIFA 20 si arricchisce di altre novità in tema gameplay. La nuova edizione del titolo calcistico targata EA Sports è chiamata a rispondere presente nei confronti di un PES davvero competitivo per la stagione che sarà, e questo grazie anche ai grandi accordi sviluppati in esclusiva con alcuni club partner come Juventus, Manchester United e Bayern Monaco. Ecco perché sarà importante rispondere a tutti quegli utenti che hanno chiesto, nel corso degli anni, migliorie sul gameplay: dall'eliminazione del momentum alla modifica di tante dinamiche di gioco, fisica del pallone inclusa.

Change the game in defence and attack with more 1-on-1 situations #FIFA20 https://t.co/EL2UYR2wpl pic.twitter.com/5c0RSqfjHE — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 22, 2019

Ed è stato proprio questo uno dei punti su cui punterà FIFA 20: con l'aggiunta di due particolari funzioni, infatti, ci sarà modo di trovarsi di fronte a nuove dinamiche di tiro, rimbalzi e rimpalli decisamente più realistiche e in generale spostamenti della sfera più in linea con la realtà. Le due nuove features, denominate Motion-Informed Motion e New Shot Trajectories, daranno dunque modo di accrescere notevolmente il realismo in fase di gioco. Assodato che, come era ampiamente pronosticabile, ulteriori novità verranno ovviamente svelate in seguito, appare ovvio come tali dinamiche possano influire parecchio anche in Volta Football, con la nuova modalità di gioco targata EA Sports che si avvarrà di questo nuovo sistema anche nella gestione delle carambole, vere e proprie trademark del tanto amato FIFA Street.

Motion-Informed Motion e New Shot Trajectories che sono stati presentati da EA Sports attraverso un trailer, che ha di fatto prospettato una delle prime novità del suo prossimo titolo con un video promo in cui è possibile saggiare la nuova fisica del pallone attraverso tiri, dribbling e cross. Difficile, però, capire quale potrà essere l'impatto di queste nuove features prima del rilascio della demo, che come al solito dovrebbe essere lanciata sugli store entro e non oltre la prima metà del mese di settembre, ovvero a due settimane dal rilascio di FIFA 20.

FIFA 20 introdurrà delle modifiche non indifferenti in fase di gameplay, migliorando la fisica del pallone.

FIFA 20: countdown per la data d'uscita

Manca sempre meno, nel frattempo, all'uscita ufficiale di FIFA 20: il 27 settembre prossimo, infatti, il titolo arriverà sugli scaffali di tutta Italia per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Un'edizione, la prossima, che non avrà kit e loghi ufficiali della Juventus, ribattezzata Piemonte Calcio sul videogame EA Sports in virtù dell'accordo dei bianconeri con Konami. I calciatori della Vecchia Signora, però, avranno i nomi reali e il loro aspetto sarà il medesimo: quindi nessun rischio di vedersi di fronte ad un Rodolfo Ranaldo di turno!