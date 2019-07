Fiorentina in crociera a New York, ma Chiesa resta sul pullman

Commisso: "La Juventus domina in Italia ma in Europa non vince mai"

Hanno più potere di tutti in Italia e dominano, non è una cosa positiva. Spero vincono anche all'estero, sono disgustato dal fatto che quando va in Europa non vinca mai.

