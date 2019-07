Il PSV rimonta nel recupero e ribalta il Basilea: a Eindhoven finisce 3-2. Pari tra Olympiakos e Viktoria Plzen. Vincono il Copenaghen e la Dinamo Zagabria.

23/07/2019

La Champions League entra nel vivo ed entrano in gioco anche squadre di un livello superiore. Secondo turno con subito sfide interessanti come quella tra Viktoria Plzen e Olympiakos. In Repubblica Ceca finisce in parità, uno zero a zero che va meglio ai padroni di casa che ora andranno ad Atene con due risultati su tre a disposizione. Alla squadra di Vrba infatti basterà anche un pareggio con gol per passare al turno successivo.

Partita giocata meglio dal Viktoria Plzen che domina il gioco; al 38' Cemak ha una grande occasione, ma trova sulla sua strada un grande intervento di Jose Sa che sventa il pericolo. Passano sette minuti e Pernica da azione d'angolo trova il palo. L'Olympiakos si salva.Nella ripresa il copione è più o meno lo stesso anche se i greci sono un po' più presenti in campo. L'occasione d'oro però capita sui piedi di Kayamba che però non trova l'impatto giusto con il pallone. La formazione del Pireo va vicino al colpaccio con Ghuillerme, ma nel finale è ancora il Viktoria con Mihalik a chiamare Jose Sa alla parata.

Finisce 0-0 e il discorso qualificazione viene rimandato alla gara di ritorno. Dopo aver eliminato lo Sheriff Tiraspol, il Saburatlo Tiblisi crolla in casa contro la Dinamo Zagabria. In Georgia finisce 0-2 per i croati: primo tempo noioso, ripresa più divertente. La chance più nitida capita a inizio ripresa sui piedi di Gavranovic e serve una grande parata di Migineishvili per negare il gol alla Dinamo che però trova il jolly al 67' con Orsic che di testa fa crollare la resisteza del Saburtalo. Passano undici minuti e Bruno Petkovic, su rigore, regala ai suoi un gol al sapore di qualificazione.

Champions League, vince la Dinamo Zagabria

Champions League: rimonta PSV, vince il Copenaghen

Il Copenaghen sbanca il Park Hall di Owestry, batte i New Saints due a zero e ipoteca il passaggio del turno. La partita si sblocca al 18' grazie al gol di Sotiriou che d'opportunismo anticipa il difensore avversario e sfrutta al meglio l'assist di Bartolec. I New Saints vanno a un passo dal pari con Redmond, ma la conclusione finisce a un soffio dal palo. Ma nella ripresa arriva il raddoppio di Skov su rigore. Per i gallesi è notte fonda.

Partita pazza a Eindhoven, il Basilea prima mette paura al PSV, poi crolla nel finale e lascia spazio alla rimonta dei padroni di casa. Gli olandesi trovano subito il vantaggio con Bruma che è più lesto di tutti e deposita in rete la corta respinta di Omlin sul tiro di Malen. I biancorossi giocano meglio, trascinati anche dall'intraprendenza di Bruma e Lozano. Ma quando manca un minuto alla fine del primo tempo ecco che il Basilea trova il pari. Ajeti scappa sul filo del fuorigioco, resiste al ritorno di Dumfries e in diagonale spacca la porta di Zoet. Nella ripresa il PSV va a un passo dal nuovo vantaggio con Malen, ma Omlin dice no. Quando la gara sembra incanalata sull'1-1, Alderete prende l'ascensore da corner e insacca il gol del raddoppio svizzero. Mancano undici minuti al 90' e sembra l'episodio in grado di far girare definitivamente il match. Ma nel finale il PSV si riversa in avanti e trova il pari con Lammers al 90' che di testa brucia la marcatura di Comert; trascorrono solo novanta secondi e Malen di tacco fa esplodere il Phillips Stadion. PSV sulle stelle, Basilea al tappeto. Ma il discorso qualificazione è ancora aperto.

All'Apoel Nicosia basta un rigore di De Vincenti al 42' del primo tempo per battere il Sutjeska. I macedoni giocano una partita coraggiosa, considerando anche l'inferiore tasso tecnico rispetto agli avversari, ma l'Apoel quando si spinge in avanti mostra più qualità. Non pericolosità perché il Sutjeska prima Kojasevic su punizione sfiora la traversa, poi nella ripresa spreca l'occasione del pari dal dischetto: papera clamorosa di Belec che poi è costretto a far fallo su Nikolic. Proprio lui però dagli 11 metri coglie la traversa. L'Apoel resiste nel finale e porta a casa il risultato. E sogna il passaggio del turno in Champions.

Despite a battling display from The New Saints, it's FC Copenhagen who lead going into the second leg. #UCL pic.twitter.com/kkOyiPzgHQ — The New Saints FC (@tnsfc) July 23, 2019

