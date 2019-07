Il mediano piace a Massara, potrebbe rientrare come contropartita tecnica nell'operazione per acquistare lo spagnolo.

di Redazione Fox Sports - 23/07/2019 09:23 | aggiornato 23/07/2019 09:28

Il fatto che Suso piaccia alla Roma non è certo un mistero. Il club giallorosso lo vorrebbe portare nella Capitale in questa sessione di calciomercato, ma la trattativa con il Milan non è per niente semplice. I rossoneri non si schiodano dalla valutazione legata alla clausola rescissoria: 40 milioni, prendere o lasciare.

L'unica concessione riguarda le potenziali contropartite tecniche da inserire all'interno dell'operazione, opzione che il Milan è disposto a prendere in considerazione. Ha chiesto Zaniolo, mentre ha rifiutato Schick e Under.

Ed ecco che la Roma vuole provare a giocare una nuova carta, quella rappresentata da Nzonzi. Il centrocampista francese in giallorosso non ha brillato, nonostante i 26,65 milioni più 4 di bonus pagati un anno fa, ma gode della stima di Massara. Potrebbe essere una soluzione per abbassare sensibilmente il costo dell'investimento per Suso. Di sicuro la trattativa di calciomercato va avanti.