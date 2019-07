Nuovo colpo di scena nella vicenda di calciomercato del Real Madrid: il gallese ora può restare.

di Redazione Fox Sports - 23/07/2019 12:57 | aggiornato 23/07/2019 13:02

Jonathan Barnett, agente di Gareth Bale, ha parlato di Sky Sports e facendo il punto sul calciomercato ha rivelato che il gallese non lascerà in prestito il Real Madrid:

Non ci saranno accordi improvvisati per far uscire Bale dal club. Gareth è uno dei migliori giocatori del pianeta e posso garantire che non verrà ceduto in prestito.

Dopo non aver giocato nella prima partita del pre-stagione del Real Madrid contro il Bayern e le parole in cui Zidane lo metteva alla porta augurandosi che potesse andare via prima possibile, è nato un incidente diplomatico tra il tecnico e il procuratore.

Quest'ultimo lo aveva infatti accusato di mancanza di rispetto nei confronti di un giocatore importante, il francese ha risposto sottolineando il fatto che sia stato lo stesso gallese a chiamarsi fuori nell'ultima partita. Ora, la nuova dichiarazione di Barnett, che alimenta il giallo di calciomercato: