Tuchel porta con sé anche il brasiliano: arriveranno dopo solo Thiago Silva, Marquinhos, Di Maria, Paredes ed Choupo-Moting.

di Redazione Fox Sports - 23/07/2019 17:07 | aggiornato 23/07/2019 17:07

Il PSG è appane volato da Parigi verso l'Asia, dove si esibirà nel suo tour che si concluderà con il Champions Trophy, il 3 agosto a Shenzhen (Cina). L'allenatore Thomas Tuchel ha portato un gruppo allargato di 28 giocatori e Neymar, al centro di polemiche e indiscrezioni di calciomercato, ne fa parte.

Così come Cavani, il brasiliano è rientrato dalle vacanze supplementari concesse dopo la Copa America. Nel gruppo anche il portiere Kevin Trapp, attualmente in trattativa con il suo ex club Eintracht Frankfurt.

Aggregati molti giovani (come Zagre, Aouchiche, Kouassi, Hemans) per rendere più numero l'organico, in attesa dell'arrivo di altri 5 giocatori che potranno godere di qualche giorno di vacanza extra (arriveranno in Asia il 31 luglio e quindi non parteciperanno alla partita con l'Inter in programma il 27 luglio a Macao) in virtù della loro partecipazione alla Copa America e Copa Africa: Thiago Silva, Marquinhos, Angel Di Maria, Leandro Paredes ed Eric Maxim Choupo-Moting.

Ecco la lista dei convocati del PSG diramata da Thomas Tuchel:

Aouchiche, Areola, Bakker, Bernat, Bulka, Cavani, Dagba, Diallo, Draxler, Guclu, Hemans, Herrera, Innocent, Jesé, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Kouassi, Mbappe, Mbe Soh, Meunier, Neymar, Nsoki, Sarabia, Toufiqui , Trapp, Verratti, Zagre.