Si sblocca l'effetto domino europeo per le mezzali: le Merengues a un passo dal francese.

di Redazione Fox Sports - 23/07/2019 14:08 | aggiornato 23/07/2019 14:16

Il Real Madrid esce allo scoperto, è pronto a chiudere per Paul Pogba. Le Merengues - come riportato da Repubblica.it in un articolo a firma di Giulio Cardone - hanno deciso di accelerare l'operazione di calciomercato in ballo con il Manchester United per il centrocampista francese, con il quale è già stato raggiunto da tempo l'accordo economico.

La trattativa sarebbe addirittura in dirittura d'arrivo e innescherà un effetto domino che coinvolgerà anche la nostra Serie A. Parte dei soldi che saranno incassati dai Red Devils, infatti, saranno successivamente reinvestiti per l'acquisto di Sergej Milinkovic dalla Lazio.

Anche il serbo è già d'accordo con il Manchester United per un ricchissimo quinquennale e la Lazio incasserà una cifra vicina ai 75 milioni. Per sostituire il "Sergente", Lotito a sua volta investirà nel calciomercato circa 20 milioni su Yusuf Yazici, classe 1997 del Trabzonspor, nelle ultime ore molto vicino al Lille.