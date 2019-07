I due club fanno sapere che sono nati dei problemi economici per la buona conclusione dell'operazione.

di Redazione Fox Sports - 23/07/2019 23:06 | aggiornato 23/07/2019 23:15

Clamoroso colpo di scena nell'operazione di calciomercato che sembrava ormai in via di definizione tra il Milan e il Monaco per André Silva. L'attaccante portoghese oggi ha svolto le visite mediche con il club francese, a seguito dell'accordo economico sulla base di 30 milioni di euro tra le due società.

Adesso, però, come rivelato da SkySport, sarebbero sorti nuovi problemi dal punto di vista finanziario. Dei problemi a quanto pare molto importanti, perché al momento la trattativa viene considerata saltata.

Nel corso della trasmissione dedicata al calciomercato è stato sottolineato che questo passo indietro clamoroso nella cessione di André Silva non andrà a intaccare l'operazione in entrata per l'acquisto di Angel Correa dall'Atletico Madrid. In bilico anche la situazione di Cutrone, ancora non convinto dall'opzione Wolverhampton.