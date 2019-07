L'attaccante argentino vuole restare a Torino, il club bianconero ha però deciso di cederlo. Mister Fonseca spera di averlo a disposizione entro fine mese.

di Franco Borghese - 23/07/2019 08:34 | aggiornato 23/07/2019 08:39

Dentro o fuori in 10 giorni. Non si può andare oltre. La trattativa di calciomercato fra la Juventus e la Roma per Gonzalo Higuain è in via di chiusura. In un senso o l'altro. Il club bianconero ha deciso di venderlo, unica possibilità per avviare di conseguenza la trattativa per Mauro Icardi. L'attaccante argentino che l'anno scorso ha indossato le maglie di Milan e Chelsea (senza grande fortuna) ha fatto sapere alla dirigenza torinese di voler restare. Dipendesse da lui non ci sarebbe nemmeno bisogno di parlarne.

La Juventus non può costringere Higuain ad accettare l'offerta della Roma (36 milioni fra prestito e riscatto, 5 milioni di euro all'anno al Pipita), eppure i dirigenti stanno spingendo affinché decida di andare ai giallorossi. Il gol segnato dal bomber argentino nell'amichevole contro il Tottenham non fa che complicare la situazione. Gonzalo è sicuro di potersi ritagliare uno spazio importante a Torino, magari in coppia con Cristiano Ronaldo, e sogna di vincere la Champions League. A Roma tutto questo non sarebbe possibile.

La deadline relativa alla trattativa di calciomercato è fissata per fine luglio. Un'ultima settimana, al massimo dieci giorni, e tutto sarà deciso. La Roma, d'altronde, deve fare in fretta per avere poi il tempo di sbloccare la trattativa (ormai in stallo da diverse settimane) con l'Inter per Dzeko. La Roma spera di convincere Higuain offrendogli un ruolo da protagonista assoluto, mentre alla Juventus dovrebbe accontentarsi di lavorare dietro le quinte. Prospettive diverse, opposte, anche se il teatro in cui si va in scena (Europa League o Champions League) per il Pipita fa tutta la differenza del mondo.

Per spingere Higuain ad accettare la Roma, la Juventus è pronta a riconoscere all'argentino anche una buonuscita. Fabio Paratici e Gianluca Petrachi, i direttori sportivi di Roma e Juventus, sono in contatto continuo. Entrambi vogliono chiudere la trattativa di calciomercato entro fine luglio o i primi giorni di agosto al massimo.

Anche la Juventus, infatti, ha una certa fretta per poter chiudere l'affare Icardi prima che il pressing del Napoli diventi oltremodo pericoloso. I dirigenti bianconeri, infatti, non credono più che il Pipita possa servire, o comunque sono convinti di poter trovare di meglio. L'unico che vive la situazione con calma è Sarri che sa che o ripartirà dal suo pupillo oppure avrà a disposizione un altro grande attaccante (probabilmente Icardi appunto). Tutto entro 10 giorni. O dentro o fuori.