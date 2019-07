L'argentino vuole garanzie sul futuro: sulle sue tracce Manchester United e Psg.

di Redazione Fox Sports - 23/07/2019 23:22 | aggiornato 23/07/2019 23:27

Sarri sta provando a coccolare Dybala a parole negli ultimi giorni, nell'ultima conferenza stampa l'allenatore della Juventus ha messo in luce tutte le qualità dell'argentino, ipotizzando un suo impiego sia da falso nueve che da trequartista in raccordo tra le due punte e allontanando ogni possibile scenario di calciomercato.

Ma le belle parole a quanto pare non sono state sufficienti per il giocatore che, come riportato da SkySport, vuole avere un confronto diretto con l'allenatore per valutare tutti gli scenari e capire se valga la pena prendere in esame l'opportunità di andare via dalla Juventus, in particolare all'estero (si parla di Manchester United e Paris Saint-Germain).

Durante la trasmissione dedicata al calciomercato di SkySport viene sottolineato come non siano arrivate conferme riguardo potenziali proposte dell'Inter, non c'è niente in generale in fase avanzata. Ma Dybala vuole capire cosa sarà del suo futuro in bianconero ed è disposto ad ascoltare eventuali offerte nei suoi confronti.