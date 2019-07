Tutta la squadra in crociera offerta da Commisso con vista Statua della Libertà: l'attaccante resta sul pullman.

di Redazione Fox Sports - 23/07/2019 18:29 | aggiornato 23/07/2019 18:38

È arrivato in ritardo nella crociera della Fiorentina con vista sulla Statua della Libertà, Federico Chiesa, ma probabilmente questo non è il suo principale pensiero allo stato attuale. Di certo, mentre tutta la squadra si è imbarcata sulla nave nel New Jersey (gentile omaggio del presidente Rocco Commisso), lui è stato l'unico a essere rimasto sul pullman.

Come raccontato dall'inviato di SkySport Fabio Russomando, ci è rimasto dopo che, una volta arrivati a destinazione, tutti i giocatori di Montella sono scesi, lasciandolo da solo a bordo del mezzo per un colloquio con Joe Barone e Giancarlo Antognoni.

Un confronto andato avanti per circa 20 minuti, al termine del quale i due dirigenti sono scesi, lasciando Federico Chiesa a bordo. A seguire, anche lui, per ultimo, ha raggiunto tutti i compagni di squadra, senza rilasciare dichiarazioni. La situazione tra il calciatore e la Fiorentina continua a essere molto teso, la telenovela di calciomercato non è affatto finita.