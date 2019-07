Periodo intenso della stagione dell’atletica internazionale e italiana con i Trials etiopi dei 10000 metri. Matt Boling vince quattro ori nella velocità ai Panamericani Juniores.

di Diego Sampaolo - 23/07/2019

I Trials etiopi dei 10000 metri valevoli come qualificazione per i Mondiali di Doha hanno fatto registrare prestazioni straordinarie sulla pista olandese di Hengelo, che ospita ogni anno un prestigioso meeting internazionale. Nell’impianto dove Haile Gebrelassie e Kenenisa Bekele hanno riscritto la storia del mezzofondo mondiale la federazione etiope ha scelto di disputare le proprie selezione per la rassegna iridata per le condizioni particolarmente favorevoli alle gare di mezzofondo prolungato.

Pochi giorni prima di vincere i 5000 metri al meeting di Londra Hagos Gebrihwet ha stabilito la migliore prestazione mondiale dell’anno sui 10000 metri con 26’48”95 in una gara di altissimo livello tecnico nella quale sei atleti sono scesi sotto i 27 minuti. Selemon Barega si è classificato secondo in 26’49”46 alla sua seconda gara sulla distanza precedendo Yomif Kejelcha (26’49”99, secondo miglior tempo al debutto sulla distanza alle spalle del 26’49”02 fatto registrare alcuni anni fa dal keniano Eliud Kipchoge). Andamlak Belihu si è classificato quarto in 26’53”15 precedendo Yimer Mekonnen (26’54”39) e Abadi Hadis (26’56”46). Lo svizzero Julien Wanders, che gareggiava come ospite fuori competizione, ha battuto il record nazionale con 27’17”29 diventando il settimo europeo di sempre. Il ginevrino trascorre buona parte dell’anno in Africa tra Kenya ed Etiopia e viene soprannominato l’africano bianco.

Letesenbet Gidey ha stabilito il miglior crono mondiale dell’anno sui 10000 metri femminili con 30’37”89 precedendo la campionessa del mondo di mezza maratona Netsanet Gudeta (30’40”85), Senbere Teferi (30’45”14), Zaneba Yimer (30’45”24), la vice campionessa del mondo di corsa campestre Dera Dida (30’51”86) e Tsehay Gemechu (30’53”11).

Campionati Panamericani Juniores: Quattro medaglie d’oro di Matt Boling

Il fenomenale teenager statunitense bianco Matthew Boling ha migliorato il record personale sui 100 metri fermando il cronometro in 10”11 a San José in Costa Rica davanti al giamaicano Oblique Seville (10”21) e Michael Stephens (10”34) ai Campionati panamericani under 20. Boling ha completato successivamente il poker di titoli vincendo anche i 200 metri in 20”31 davanti a Kennedy Lighter (20”56) e al brasiliano Lucas Conceicao (20”70), la staffetta 4x100 in 38”62 davanti alla Giamaica (39”20) e al Brasile (39”42) e la 4x400 in 2’59”30 davanti alla Giamaica (3’00”99). In entrambe le staffette gli Stati Uniti hanno fatto registrare il record del mondo under 20. Il precedente primato della 4x100 risaliva ai Mondiali Under 20 di Grosseto 2004. Il tempo della 4x400 formata da Frederick Lewis, Matt Boling, Matthew Moorer e Robinson è la prima prestazione di sempre al di sotto dei 3 minuti a livello under 20. Il diciassettenne Justin Robinson ha conquistato il successo sui 400 metri in 45”04. Robinson è diventato il primo under 18 a scendere sotto i 45 secondi con 44”84 in questa stagione. Kayla Davis si è aggiudicata il titolo dei 400 metri femminili in 51”61. Lanae Thomas ha dominato i 200 metri in 22”80. La formidabile sedicenne statunitense Athing Mu (campionessa statunitense indoor) ha dominato gli 800 metri in 2’05”50. La staffetta 4x400 femminile statunitense composta da Alexis Holmes, Kimberly Harris, Ziyah Holman e Kayla Davis ha demolito di 3 secondi e 54 centesimi il record mondiale under 20 fermando il crono in 3’24”04. Il neo campione delle Universiadi di Napoli Alison Santos ha conquistato l’oro sui 400 ostacoli stabilendo il record sudamericano under 20 con l’ottimo tempo di 48”49 (terzo miglior tempo mondiale under 20 di sempre e quinta migliore prestazione dell’anno a livello assoluto). Gli Stati Uniti hanno dominato il medagliere con 21 ori e un totale di 50 medaglie.

Gamba vince l’oro agli EYOF di Baku

Sono scattate le gare degli Eyof (Festival olimpico della gioventù europea) di Baku in Azerbajan. Non poteva iniziare meglio l’avventura della squadra italiana under 18, che ha vinto subito una medaglia d’oro nell’unica finale in programma nella prima giornata grazie al bergamasco Gabriele Gamba, vincitore sui 10000 metri in 45’15”74. L’atleta dell’Atletica Riccardi Milano, allenato dall’ex marciatore Andrea Previtali, ha preceduto lo spagnolo con nome anglosassone Paul McGrath (45’51”64) e il turco Mustafa Tekdal (46’06”57).

Quattro italiani si sono qualificati per la finale: Matteo Melluzzo sui 100 metri in 10”66 (quinto miglior tempo tra i finalisti), Benedetta Benedetti nel getto del peso con 14.82m, Samuele Maffezzoni sui 110 ostacoli con 13”84 a 3 centesimi di secondo dal record personale, e Federico Scarselli nel salto in lungo con 6.91m. Nelle batterie dei 100 metri si è messo in luce l’ex rugbista danese di origini zambiane Tazana Kamanga Dybark, che ha fatto registrare il miglior tempo con 10”50.

Vicenza: Super Leonardo Fabbri sfiora i 21 metri e si qualifica per i Mondiali di Doha nel getto del peso

Il fresco vice campione europeo del getto del peso di Gavle 2019 Leonardo Fabbri ha realizzato il minimo per i Mondiali di Doha nel getto del peso ottenendo il primato personale con 20.99m al Memorial Brazzale di Vicenza. L’atleta allenato da Paolo Dal Soglio ha migliorato due volte il record italiano under 23 al secondo tentativo con 20.65m e al quinto lancio con 20.99m, misura superiore di 29 centimetri allo standard di qualificazione per Doha fissato a 20.70m. L’alteta fiorentino ha migliorato il suo personale assoluto realizzato in occasione dei Campionati Italiani Indoor di Ancona con 20.69m. Fabbri è diventato il terzo italiano di sempre all’aperto dopo Alessandro Andrei (22.91m) e Paolo Dal Soglio (21.23m). Per Fabbri si tratta della miglior misura italiana degli ultimi 22 anni. L’ultimo a lanciare così lontano fu proprio il suo coach Paolo Dal Soglio con 21.23m l’11 Settembre 1996 a Grosseto. Nelle liste italiane all-time Fabbri ha superato Marco Montelatici (20.90m), Corrado Fantini (20.78m) e Luciano Zerbini (20.54m).

Leonardo Fabbri:

Ero alla ricerca di una misura come questa da tre gare. Ero consapevole di valerla. Peccato non aver fatto un centimetro in più per arrivare a 21 metri, ma vuol dire che mi rimane molta fame per i prossimi appuntamenti. E’ da tanto tempo che sto bene, da quest’inverno scendo sempre in pedana per lanciare lontano. Sapevo di avere il minimo per i Mondiali alla mia portata, ma ormai il mio pensiero resta sui 21 metri, dopo averli toccati più volte con i lanci nulli. Scavalcare un mito dei lanci fiorentini come Montelatici è per me un onore, ma anche essere dietro solo a due giganti che hanno fatto la storia della specialità.

Nelle altre gare del Memorial Brazzale vanno registrate le vittorie del bronzo iridato di Pechino 2015 Amel Tuka sugli 800 metri in 1’46”21 davanti all’altro ottocentista bosniaco Abedin Mujezinovic (1’46”60) e a Enrico Brazzale (1’49”41), il successo di Fabrizio Schembri nel salto triplo maschile con 16.40m, e il miglioramento di mezzo secondo di Andrea Federici sui 200 metri (21”17).

Mannheim: Buon 13”55 di Paolo Dal Molin sui 110 ostacoli

Il vice campione europeo indoor dei 60 ostacoli di Goteborg Paolo Dal Molin ha migliorato il suo record stagionale fermando il cronometro in 13”55 nella batteria dei 110 ostacoli del meeting tedesco di Mannheim prima di classificarsi secondo in finale in 13”58. In questa stagione l’ostacolista azzurro si era espresso in 13”70 a Montreuil e in 13”71 a Weinheim. L’atleta allenato dal coach cubano Santiago Antunez è stato operato al ginocchio sinistro dopo essere diventato il terzo italiano di sempre in 13”40 in occasione degli Europei di Berlino 2018.

Meeting di Heusden Zolder (Belgio): Munyai 20”04 sui 200 metri, Cheserek 13’04”44 sui 5000 metri

Il velocista sudafricano Clarence Munyai è tornato ad esprimersi su buoni livelli vincendo i 200 metri in 20”04 precedendo il belga Jonathan Borlée (20”88).

Come da tradizione il mezzofondo ha fatto registrare i migliori risultati del meeting belga. Il pluricampione NCAA Edward Cheserek ha vinto i 5000 metri stabilendo il record personale con 13’04”44 precedendo il keniano Stanley Waithaka (13’05”21), Richard Ringer (13’14”43), Albert Rop (13’15”25) e Henrik Ingebrigtsen (13’15”38).

Il marocchino Abdelati Iguider (bronzo olimpico a Londra 2012) si è imposto sui 1500 metri in 3’36"54 superando lo svedese Kalle Berglund (3’36”80).

La figlia d’arte pesarese Eleonora Vandi ha realizzato la seconda migliore prestazione della sua carriera sugli 800 metri correndo in 2’02”48, prestazione cronometrica che le ha permesso di classificarsi al quinto posto nella gara vinta dall’ugandese Halimah Nakaayi in 1’59”96.

La giamaicana Aisha Praught si è imposta sui 1500 metri femminili in 4’06”25. La ventenne Martina Tozzi si è classificata dodicesima in 4’21”93 (terzo miglior tempo della sua carriera).

Buon livello sui 5000 metri femminili dove l’etiope Eyegayeu Taye si è imposta in 14’53”13 davanti alla keniana Jackline Rotich (15’09”95).

Il lussemburghese Bob Bertemes ha superato la barriera dei 21 metri nel getto del peso con 21.02m.

L’australiano Nick Hough sui 110 ostacoli e la francese Awa Sene si sono imposti rispettivamente nei 110 ostacoli in 13”44 (+2.4 m/s) e nei 100 ostacoli in 12”97 (+2.1 m/s). La danese Sara Slott Petersen si è aggiudicata i 400 ostacoli in 55”86 precedendo la giamaicana Ristananna Tracey (56”46).

Meeting Arcobaleno di Celle Ligure

La campionessa del mondo under 20 dei 400 ostacoli Zeney Van der Walt ha vinto per il secondo anno consecutivo al meeting di Celle Ligure in 56”43.

La due volte campionessa europea del salto in lungo e iridata indoor Eloyse Lesueur si è imposta nel salto in lungo femminile con 6.46m.

La nigeriana Joy Udo Gabriel ha vinto i 200 metri in 24”16 superando la medaglia di bronzo europea indoor della staffetta 4x400 di Glasgow 2019 Marta Milani (24”52). Jerry Japka ha fatto doppietta vincendo i 100 metri in 10”40 e i 200 metri in 20”72. Il brasiliano Paulo Henrique Da Silva si è aggiudicato il successo sui 110 ostacoli in 13”72. Successo giapponese nei 400 ostacoli di Keisuke Nozawa in 50”42.

Meeting di Rovellasca: Tanzilli batte Cattaneo

Il semifinalista dei 200 metri delle ultime Universiadi di Napoli Simone Tanzilli ha vinto i 100 metri in 10”43 precedendo di cinque centesimi di secondo Federico Cattaneo nella Notturna di Rovellasca.