Le leggende del wrestling tornano nel roster rosso per questa puntata speciale in onda da Tampa (Florida).

0 condivisioni

di Marco Ercole - 22/07/2019 17:30 | aggiornato 22/07/2019 19:35

Questo notte il sipario si alzerà nella più grande riunione nella storia di Monday Night Raw, in un episodio speciale opportunamente soprannominato Raw Reunion (che potrete seguire in diretta scritta qui su FOXSports.it a partire dalle 2 di notte).

Lo show rosso della WWE vedrà per l'occasione i ritorni di "Stone Cold" Steve Austin, Hulk Hogan, "The Nature Boy" Ric Flair, più Shawn Michaels, Triple H, Road Dogg e X-Pac a ricomporre la D-Generation X.

Ma non è certo finita, perché sono state annunciate anche le presenze di "The Million Dollar Man" Ted DiBiase, Kurt Angle, Mick Foley, Diesel, Razor Ramon, Alicia Fox, Alundra Blayze, Booker T, Eric Bischoff, Candice Michelle, Christian, D-Von Dudley, Eve Torres, Gerald Brisco, Sgt. Slaughter, The Godfather, Jillian Hall, Jimmy Hart, Jerry "The King" Lawler, Jonathan Coachman, Kaitlyn, Kelly Kelly, Lilian Garcia, Mark Henry, Melina, Pat Patterson, Rikishi, Ron Simmons, Santino Marella, The Boogeyman, The Hurricane e molti altri ancora.

WWE Le leggende WWE tornano per la Raw Reunion

WWE Raw Reunion, 22 luglio 2019

Raw Reunion a parte, ovviamente non mancheranno sviluppi su tutte le storyline in corso nello show. Il focus principale sarà chiaramente su Brock Lesnar, che a Extreme Rules ha incassato il contratto del Money in the Bank su Seth Rollins e ha sconfitto The Beastslayer riconquistando l'Universal Championship.

Un titolo che dovrà rimettere in palio a Summerslam, ancora una volta contro The Architect, che la settimana scorsa ha vinto la Cross-Branded All-Star Top 10 Battle Royal con in palio appunto la title shot.

E poi Alexa Bliss ospiterà la campionessa Becky Lynch nel suo show, Ricochet cercherà vendetta su AJ Styles e molto altro ancora. Tutto questo lo potrete scoprire in diretta scritta dalle 2 di notte qui su FOXSports.it, nella rubrica WWE-ek Raw con Highlights e WWE News, a cura di FOXSports.it.

SEGUONO AGGIORNAMENTI (A PARTIRE DALLE 2)