Il ciclista slovacco non ha deluso le aspettative di un suo tifoso e ha firmato il suo libro.

di Redazione Fox Sports - 22/07/2019 15:26 | aggiornato 22/07/2019 15:31

Siamo al Tour de France, proprio all'inizio della salita della tappa del Tourmalet andata in scena nella giornata di ieri. Peter Sagan ovviamente è impegnato e concentrato per dare il meglio di sé, ma un suo fan tenta di cogliere l'attimo.

Così lo accompagna per alcune pedalate correndo al suo fianco e gli chiede l'impossibile: autografare il suo libro. Beh, il ciclista slovacco non si è scomposto, ha continuato la sua pedalata ma al tempo stesso ha preso il libro e lo ha firmato.

Inutile dire che subito dopo il fan in questione abbia esultato come se avesse vinto lui stesso il Tour de France. Ha osato quello che per molti sarebbe stato sicuramente inopportuno, forse impossibile. Evidentemente non per Peter Sagan.