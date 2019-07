Durante il derby di Los Angeles, lo svedese ha colpito El-Monir che ha subito un intervento chirurgico: l'attaccante rischia uno stop.

di Redazione Fox Sports - 22/07/2019 13:27 | aggiornato 22/07/2019 13:32

Ibrahimovic è sempre protagonista, nel bene e nel male, e dopo le dichiarazioni in cui si descriveva come una Ferrari in mezzo alle FIAT in MLS ha deciso il derby di Los Angeles con una fantastica tripletta.

Lo svedese però rischia ora una squalifica per la gomitata rifilata all'avversario El-Monir: il giocatore libico è costretto a subire un intervento di ricostruzione chirurgica dopo lo scontro con l'ex Manchester United che ha letteralmente creato un buco nella sua tempia destra.

This is just unbelievable!!! ElMounir is going to have a surgery tomorrow! pic.twitter.com/XQnT8xEC5K — Amro Tarek (@AmroAbdelAziz) July 22, 2019

La commissione disciplinare del campionato statunitense visionerà i filmati ed è molto probabile che Ibrahimovic venga fermato dopo l'accaduto, che tra l'altro lo ha portato a litigare con l'allenatore avversario dopo la partita.