Imprigionato ingiustamente per 10 lunghi mesi, ex promessa di Brescia e Roma ai tempi in cui faceva parte della scuderia di Mino Raiola, l'olandese di origini marocchine è pronto a ripartire dalla terza serie con i lariani.

di Simone Cola - 22/07/2019 18:32 | aggiornato 22/07/2019 19:13

11 aprile 2015: Brescia e Bologna sono in campo per la 35esima giornata di Serie B e dopo 22 minuti i padroni di casa passano in vantaggio. A segnare, con un sinistro secco scagliato dall'altezza del dischetto di rigore che non lascia scampo al portiere ospite Angelo da Costa, è il giovane talento olandese-marocchino Ismail H'Maidat: non ha ancora vent'anni, è alla sua prima stagione da professionista eppure in tanti sono pronti a scommettere su un futuro ad altissimo livello per lui.

Il gol che fa esplodere di gioia il Rigamonti dovrebbe essere il primo di una lunga serie per il ragazzo, che assistito da un certo Mino Raiola la stagione successiva viene acquistato dalla Roma: la valutazione, che comprende in cambio i cartellini dei giovani Ndoj e Somma, supera i 3 milioni di euro. Le cose però non vanno come sperato: H'Maidat gioca la sua ultima partita con il Brescia il 27 dicembre 2015, avversaria la Ternana, quindi per i successivi 12 mesi non scende mai in campo dividendosi in prestito tra Ascoli e Vicenza.

Sembra rinascere nella seconda serie portoghese all'Olhanense, 8 gare e il secondo e fino a oggi ultimo gol da professionista segnato alla squadra riserve del Porto, ma la stagione successiva in Belgio al Westerlo la sua carriera si interrompe improvvisamente quando il 13 marzo del 2018 viene arrestato: l'accusa è gravissima, avrebbe partecipato a ben 5 rapine a mano armata. In carcere per 10 lunghi mesi, quando viene infine scagionato ha perso completamente la stagione 2018/2019 e il contratto che lo legava alla Roma si è concluso. Eppure le porte del mondo del calcio non si sono chiuse per Ismail H'Maidat, che non si è perso d'animo e adesso è pronto a ripartire dal Como, fresco di promozione in Serie C.

È a Brescia che Ismail H'Maidat ha espresso il meglio del suo calcio: con le Rondinelle ha giocato 42 delle sue 53 gare complessive da professionista dal 2014 al gennaio 2016.

Ismail H'Maidat, il talento perduto potrebbe rinascere a Como

Da qualche tempo, infatti, H'Maidat è in prova con il club lariano, con cui è sceso in campo in alcune amichevoli destando un'ottima impressione: ma se sulle qualità tecniche che già da giovanissimo lo avevano messo nel mirino di numerosi grandi club nessuno aveva dubbi, è sul lato comportamentale che il giovane sembra essere rinato dopo la dura esperienza del carcere.

Il carattere ribelle e spaccone ha infatti sempre limitato l'ascesa di questo straordinario talento che a qualcuno da giovanissimo ricordava addirittura Zinedine Zidane: i primi problemi si erano verificati già a Ascoli, quindi a Vicenza era arrivata l'esclusione pare per volontà della stessa rosa, impegnata a inseguire una salvezza impossibile e che gli aveva fatto capire bruscamente di non gradire certi atteggiamenti da prima donna.

Non certo una novità per il ragazzo, nato in Olanda, a Enschede, il 16 giugno del 1995: trequartista capace di giostrare anche in mediana, come seconda punta e come interno di sinistra, prima di arrivare al Brescia H'Maidat aveva girato un gran numero di squadre finendo sempre per entrare nel mirino della critica a causa dei suoi eccessi caratteriali. Già a 12 anni il Twente aveva deciso di fare a meno di lui, quindi erano arrivate le esperienze al Crystal Palace a all'Anderlecht.

Proprio con la maglia del club belga si era fatto conoscere nel calcio che conta, brillando nel corso del Torneo di Viareggio 2014 concluso dall'Anderlecht campione in carica soltanto con la finale persa contro il Milan. Robusto fisicamente, estremamente duttile e straordinariamente dotato a livello tecnico, H'Maidat aveva qualità tali da attrarre l'interesse di Mino Raiola. Il successo nel calcio che conta sembrava scontato.

Il passato burrascoso e il carcere

E invece, dopo l'esplosione con il Brescia, ecco i numerosi passi falsi e infine l'arresto: dalle intercettazioni delle celle telefoniche l'ex talento perduto risultava sempre presente nei luoghi dove tra dicembre 2017 e gennaio 2018 erano andate in scena ben cinque rapine a mano armata. In una perquisizione a casa sua la polizia belga aveva poi trovato un cappotto e dei guanti simili, se non uguali, a quelli utilizzati dai rapinatori e ripresi dalle telecamere.

Indizi sufficienti per una condanna a 4 anni di carcere, nonostante la mancanza di prove evidenti e la testimonianza di uno dei rapinatori, che aveva assicurato che lui, H'Maidat, non c'era. La giustizia belga si è accorta soltanto dopo 10 mesi dell'errore, restituendogli la libertà e la possibilità di ripartire ancora, di riprendere in mano un sogno che ancora non è del tutto svanito. A Como si godono il suo talento e lasciano intendere che la firma sul contratto che lo renderà nuovamente un calciatore professionista sia a un passo.

Si tratta di un matrimonio che si farà se c'è interesse da entrambe le parti, dobbiamo essere contenti noi ma deve essere contento anche lui. Credo si possa dire che andiamo verso la conferma.

Queste le parole del ds lariano Carlalberto Ludi riportate dalla Gazzetta dello Sport, che lasciano intendere che la seconda occasione che tutti meritano nella vita - a maggior ragione chi per quasi un anno è finito ingiustamente in carcere - spetterà anche a Ismail H'Maidat, il talento che sembrava perduto e che oggi, a 24 anni, sembra pronto a riprendere in mano il proprio destino. La fumata bianca sembra davvero dietro l'angolo.