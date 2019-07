Momento complicato per Raul, che sembra sempre più lontano dai fasti del Real Madrid e deve fronteggiare una situazione economica delicata. Le strategie finanziarie dell'ex attaccante spagnolo si sono rivelate un disastro e adesso c'è anche il rischio del carcere: a breve, infatti, verrà processato e rischia fino a 4 anni di reclusione per diversi reati di carattere economico.

I fatti sotto osservazione risalgono al 2008, quando Raul avrebbe dovuto saldare un debito di 7,17 milioni di euro, interessi esclusi, con una società di nome Aurantia, certificando così il fallimento del suo investimento in un progetto di energia rinnovabile. Per far fronte a questo passivo, l'ex giocatore delle merengues avrebbe letteralmente svuotato le casse di una sua società, la Europa Scar Sport, commettendo quindi appropriazione indebita, reato societario ed insolvenza.

Oltre a Raul, Aurantia ha accusato anche suo cognato, Carlos Redondo, e sua madre, Maria Luisa Blanco. Quest'ultima era stata nominata amministratrice unica della società in bancarotta, dopo che l'ex calciatore aveva già prelevato diverse somme da altre società a lui collegate.

Attualmente, Raul è il tecnico del Real Madrid Castilla. Con un ruolo di rilievo nel settore giovanile della Casa Blanca, le sue vicende giudiziarie potrebbero assumere un peso non indifferente in vista della prossima stagione. La seconda squadra del Real Madrid giocherà nel gruppo 2 della Segunda Division e potrebbe farlo con un tecnico che rischia la reclusione.

I giudici hanno disposto la revoca dell'archiviazione, inizialmente richiesta e ottenuta dai legali di Raul. Il processo, quindi, si terrà ugualmente e l'ex attaccante dei blancos dovrà fronteggiare una delicata questione giudiziaria che potrebbe precludergli la carriera sia calcistica sia imprenditoriale. Non è escluso, ovviamente, che si proceda con il pagamento di una sanzione economica piuttosto che con la reclusione, ma sarà necessario attendere le evoluzioni del caso.

Allo stesso modo, i giudici si accerteranno delle responsabilità che hanno avuto sua madre e suo cognato all'interno della vicenda e in che termini ha influito su di loro la strategia finanziaria dell'ex calciatore. Dalle alte sfere del Real Madrid, nel frattempo, non sono ancora emerse dichiarazioni ufficiali sulla questione.

While in Spain The more money they have the more they want to evade taxes With hacienda .. Raúl González, about to be tried for punishable insolvency crime @RealMadrid pic.twitter.com/Lx3zUmVGGv