Neymar ormai appartiene al passato: i parigini puntano tutto sul gioiello ventenne e sono pronti a offrirgli un ricchissimo nuovo contratto fino al 2024 per frenare sul nascere l'interesse del Manchester City.

22/07/2019

Quella che sta per cominciare sarà la nona stagione dell'era Al-Khelaifi al PSG, club che nel 2011, anno dell'insediamento della proprietà qatariota, si era posto il duplice obiettivo di dominare il calcio francese ed europeo. Se il primo è stato ampiamente raggiunto - con la vittoria di 6 Ligue 1, 5 Coppe di Lega e 4 Coppe di Francia - sul secondo i parigini sembrano essere ancora indietro nonostante i grandi investimenti effettuati nel corso di questi anni.

La chiave di volta verso un'affermazione in Champions League avrebbe dovuto essere il brasiliano Neymar: acquistato nell'estate del 2017 per la sbalorditiva cifra di 222 milioni di euro, il brasiliano non è riuscito a far compiere al club il decisivo salto di qualità e dopo appena due stagioni ha deciso di abbandonare un progetto in cui non crede più. Pur consapevole che non sarà un'operazione semplice - nessuno fino a oggi ha presentato un'offerta convincente per O Ney - il PSG ha preso atto della decisione presa dalla sua più grande stella e ha deciso di voltare pagina.

Se Neymar ormai è già il passato, il futuro non può che essere rappresentato da Kylian Mbappé: prelevato dal Monaco sempre nel 2017, il giovane attaccante francese è esploso durante i Mondiali di Russia 2018 e si è confermato anche a livello di club segnando 60 gol in 87 partite. 21 anni il prossimo dicembre, sarà lui il campione da cui il PSG ripartirà. Un'investitura che sarà resa ufficiale con un'offerta di rinnovo clamorosa: 38 milioni di euro netti a stagione fino al 2024.

Kylian Mbappé è esploso nel Monaco prima di trasferirsi al PSG nell'estate del 2017 con una fantasiosa operazione che alla fine è costata ai parigini la bellezza di 180 milioni di euro.

La super proposta, che renderebbe l'appena ventenne Mbappé il secondo calciatore più pagato al mondo, è resa possibile dalla prossima cancellazione alla voce stipendi dei 30 milioni annui percepiti da Neymar ed è considerata fondamentale dal PSG per mettere il club al riparo da sgradevoli sorprese. L'attuale accordo con il gioiello prelevato dal Monaco scade infatti nel 2022 e rischia tra un anno di mettere i campioni di Francia in una sgradevole posizione di mercato.

A distanza di soli 12 mesi dalla scadenza, a 6 dalla possibilità per il giocatore di accordarsi a parametro zero con un altro club, il PSG correrebbe il rischio di dover rivivere un altro caso Rabiot, acquistato gratuitamente dalla Juventus quest'estate dopo un anno di tentativi di rinnovo andati male. In questo caso si tratterebbe anzi di un danno ancora maggiore, dato che Mbappé, costato due anni fa la bellezza di 180 milioni di euro, è già oggi considerato uno dei più forti calciatori in circolazione.

Tanto forte da attrarre, all'indomani dei Mondiali di Russia 2018 vinti da protagonista, l'interesse di numerosi top club. Barcellona, Real Madrid, Manchester United e Juventus sono solo alcune delle grandi squadre che hanno manifestato un'interesse per lui, ma al momento il pericolo maggiore per il PSG è rappresentato dal Manchester City di Pep Guardiola, che stravede per Mbappé ed è pronto a chiedere al suo ricchissimo club di piombare sul giocatore.

Ecco perché il PSG blinderà Kylian Mbappé fino al 2024: il club considera il classe 1998 la pietra angolare su cui costruire la squadra del futuro, che sarà giovane e ricca di talento e tenterà di arrivare dove non sono arrivati Cavani, Ibrahimovic, Dani Alves, Buffon e Neymar. Nessun rimpianto nei confronti di quest'ultimo, Parigi ormai ha già un nuovo idolo: è un campione del mondo, non ha ancora 21 anni e si appresta a diventare uno dei calciatori più pagati del pianeta.