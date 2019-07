Il campionato cadetto potrebbe essere inserito nel nuovo titolo Konami con tanto di licenza: ciò significa che i club avrebbero loghi e divise ufficiali.

PES 20 potrebbe ufficialmente inserire la Serie B tra i campionati giocabili. Una notizia, questa, che renderebbe felici praticamente tutti i sostenitori di un club del campionato cadetto e al contempo fan del titolo Konami, con gli utenti che avrebbero così modo di giocare con la propria squadra del cuore anche su eFootball PES 2020. Quell'anche, in realtà, non è casuale considerato come sia possibile scendere in campo con i club di B già in FIFA, anche se in un campionato senza licenza chiamato per l'appunto Calcio B e con i soli Crotone, Hellas Verona e Benevento tra i team licenziati.

Ma, tornando alla questione Serie B su PES 20, bisogna sottolineare come i rumors legati ad un possibile ritorno del campionato - dopo l'assenza in PES 19 - si facciano sempre più insistenti col passare dei giorni. Ad alimentare l'hype, poi, si ci è messa anche la Lega Serie B attraverso un paio di tweet emblematici che lasciavano appunto presagire un possibile approdo in terra videoludica. Un approccio che, considerato come tali post provengano direttamente dagli account ufficiali della lega del campionato in questione, confermerebbe la tesi di una B totalmente licenziata per divise di gioco e stemmi.

Indizi che sembrerebbero condurre tutti in direzione di PES, che dopo essersi assicurato le licenze complete per Manchester United, Bayern Monaco e Juventus - coi bianconeri che diventeranno il Piemonte su FIFA - potrebbero anche mettere le mani su uno dei campionati più seguiti d'Italia. E non è tutto, perché la Serie B potrebbe anche avere il proprio torneo di e-games: una novità assoluta, questa, e che darebbe modo ai player delle società di sfidarsi in una competizione davvero interessante. Una esperienza, questa, che non sarebbe nuova però a due neopromosse quali Pordenone e Juve Stabia, che - come riportato da Calciomercato.com - hanno preso parte alla Supercoppa eSports organizzata dalla Lega Pro assieme alla Esports Academy.

La Serie B, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe concretamente sbarcare su PES 20 completamente licenziata.

PES 20: le novità della Master League

PES 20 che si prepara dunque ad una stagione che potrebbe anche essere quella della svolta, con le tante novità del titolo Konami che verteranno anche su una Master League completamente rinnovata nei dialoghi e nella personalizzazione dell'allenatore. Cambieranno anche le dinamiche in sede di calciomercato, con le nuove features che renderanno più realistica la gestione delle trattative. Sarà possibile, infine, utilizzare come avatar Maradona, Zico e Cruijff, che potranno essere scelti come tecnico per la propria esperienza di gioco in una modalità che, negli anni, continua a raccogliere un successo clamoroso in un contesto storico in cui è il multiplayer online a farla da padrona.