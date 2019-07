L'errore del venezuelano nel match tra l'Atlanta United e il DC United.

22/07/2019

È la stella dell'Atlanta United, l'ex Torino Josef Martinez negli ultimi anni è diventato un vero e proprio idolo dei suoi tifosi in MLS. Ma "da grandi poteri, derivano grandi responsabilità" e di conseguenza, così come viene esaltato quando si mette in luce in positivo, allo stesso tempo fanno moltissimo rumore anche gli episodi negativi.

Ne è l'esempio l'ultimo calcio di rigore battuto da Martinez al 72' della partita giocata in casa contro il DC United.

Il venezuelano in MLS si è reso protagonista di un penalty calciato come ha sempre fatto da quando è negli Stati Uniti, accompagnato da una rincorsa inguardabile condita da un saltino poco prima di calciare. Ma a differenza di quanto accaduto in passato, il risultato ottenuto stavolta è stato disastroso, perché il suo tiro è terminato alle stelle. E il video, inevitabilmente, è diventato virale.