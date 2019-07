Siamo alla ricerca di due punte, una di esperienza e una giovane: oggi abbiamo solo Lautaro, l'anno scorso c'erano anche Keita e Icardi. Vogliamo fare le cose con calma per non prendere decisioni avventate. Ogni scelta va fatta e condivisa con Conte, ma dobbiamo anche riconoscere come debbano essere dettate da rispetto di equilibri finanziari.

Un incontro proficuo, nel quale è emerso una volta di più che la società e il tecnico Conte sono in simbiosi: presto avrà la rosa vera completa per lavorare sui dettagli come vuole e sa fare.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK