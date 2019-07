Molte cose che ho vissuto lì sono state speciali, ma le mie idee su come rispettare le persone sono diverse: credo che le straniere non siano trattate come le italiane.

Ekroth la lasciato Torino poche settimane fa per giocare nel Djurgardens IF dopo una sola stagione con la maglia bianconera chiusa con la doppietta Scudetto-Coppa Italia. Ma la scandinava ha passato anche momenti difficili.

Non potevamo parlarne, ci hanno detto di non farne mai menzione. Dovevamo mantenere basso profilo e lavorare, mi sentivo imprigionata e come se le mie opinioni non esistessero. Ma capisco perché la Juventus lo faccia.

L'anno scorso il neo calciatore bianconero fu accusato di stupro da Kathryn Mayorga, in un caso che deve ancora trovare la sua definitiva risoluzione. La svedese ha svelato il comportamento richiesto alle giocatrici della Juventus nel parlare di Cristiano Ronaldo in pubblico.

L'ex giocatrice della Juventus femminile Petronella Ekroth ha rivelato in un'intervista al sito sportivo Expressen che la società bianconera ha chiesto a lei e alle sue compagne di non commentare il caso Cristiano Ronaldo .

