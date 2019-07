Chiedo pubblicamente scusa a Larouci e al Liverpool, gesti come il mio non si devono vedere su un campo di calcio.

Non posso dire cosa penso, vi farei solo scrivere dei titoli sui giornali. Ma questi atteggiamenti non mi piacciono.

L'arbitro ha ovviamente espulso Gnagnon, immediatamente accerchiato dai Reds. Durissimi i commenti da parte dell'ambiente dei campioni d'Europa al termine della partita, come spiegato da Klopp commentando altri screzi in partita.

Il francese era arrabbiato perché la squadra di Klopp non aveva gettato il pallone fuori dal campo con un compagno a terra ma il calcio rifilato al giocatore del Liverpool è stato folle, tanto che Larouci è dovuto uscire in lacrime e con l'ausilio della barella dopo aver provato a rialzarsi.

Bruttissimo tackle del giovane giocatore degli spagnoli durante l'amichevole coi Reds. Dopo le scuse: "Mi dispiace, cose del genere non si dovrebbero mai vedere in campo".

