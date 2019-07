Il programma del weekend del Gran Premio di Germania 2019 di F1. Ecco tutte le informazioni per seguire l'evento.

Il campionato di Formula 1 torna in azione in questo weekend. Ad Hockenheim andrà in scena il Gran Premio di Germania 2019. Uno degli appuntamenti più sentiti della stagione, visto che si corre in un Paese che è tra le patrie dei motori.

Lewis Hamilton arriva in terra tedesca da leader della classifica piloti con 39 punti di vantaggio sul compagno Valtteri Bottas, battuto a Silverstone e costretto a reagire in questo fine settimana per non rischiare che il margine aumenti ulteriormente. Il pilota inglese vuole allungare e punta alla vittoria nella gara di casa della Mercedes. Difficile prevedere se Ferrari e Red Bull riusciranno a rovinare i piani delle Frecce d'Argento.

Per Sebastian Vettel questo GP è ricco di aspettative. Desidera fare bene di fronte al suo pubblico, oltre che riscattare l'errore compiuto in Gran Bretagna. Sulla sua strada, però, diversi ostacoli. Oltre ai rivali della Mercedes, anche il compagno Charles Leclerc e Max Verstappen. Da valutare la competitività che avrà Pierre Gasly con la seconda Red Bull. Interessante pure osservare la lotta tra gli altri team: finora la McLaren si è affermata come quarta forza, ma Renault e Alfa Romeo sono pronte a dare battaglia.

Il podio dell'edizione 2018 del GP di Germania: Hamilton vinse davanti a Bottas e Raikkonen

Formula 1, GP Germania 2019: informazioni sul circuito e statistiche

Il Gran Premio di Germania fa parte del calendario della Formula 1 dall'inizio degli anni 50. Le prime edizioni si svolsero nel celebre Nürburgring. Solamente nel 1970 ci fu la prima gara all'Hockenheimring, che poi diventò appuntamento sostanzialmente fisso dal 1977. Tra il 2009 e il 2013 ci fu l'alternanza proprio col Nürburgring. Dal 2014 solamente Hockenheim, ma va detto che i GP 2015 e 2017 non si sono svolti.

La pista si trova nel nord del Land Baden-Württemberg, misura 4.574 metri e possiede 17 curve. Ci sono cinque tratti veloci e quattro curve lente. Fondamentale avere trazione in uscita dai punti bassa velocità (curve 6, 8, 13, 16). Il rettilineo principale misura 450 m, mentre quello secondario 1130 m da affrontare a gas completamente spalancato. Tre le zone DRS: il rettilineo principale, la breve retta che porta dalla 2 alla 3 e il lungo curvone che collega curva 4 alla 6. Visto il mix fra tratti lenti e veloci è importante trovare il giusto compromesso a livello aerodinamico, servono monoposto equilibrate. Il circuito non è troppo stressante per freni e motore, però lo è per le gomme. In particolare per le posteriori, a causa della tanta trazione richiesta. Pirelli porta le mescole C2 (Hard – banda bianca), C3 (Medium – banda gialla) e C4 (Soft – banda rossa).

L'edizione 2018 del GP fu vinta da Hamilton (partito quattordicesimo), che al traguardo ha preceduto Bottas e Raikkonen. Ma quella gara viene ricordata soprattutto per il clamoroso fuoripista del poleman Vettel, che mentre era in testa finì sulla ghiaia e contro le barriere dovendo ritirarsi. Un episodio che gli fece perdere la testa della classifica mondiale e le speranze di vincere il titolo. I piloti più vincenti della storia del Gran Premio di Germania sono Hamilton e Michael Schumacher, entrambi a quota quattro successi ciascuno. In questo fine settimana Lewis può superare il tedesco divenendo primatista assoluto. I driver con più pole position sono Jim Clarke e Jacky Ickx. La Ferrari è il costruttore con maggiori pole (venti) e trionfi (ventuno).

L'incidente di Vettel un anno fa ad Hockenheim fu un colpo di scena clamoroso, Seb era in testa con la Ferrari

F1, come seguire in diretta TV e streaming il weekend di Hockenheim

Il Gran Premio di Germania 2019 di Formula 1 verrà trasmesso in diretta TV da Sky Sport F1 HD. Da venerdì a domenica si potranno seguire prove libere, qualifiche e gara più i vari appuntamenti speciali e approfondimenti previsti per il weekend. Per lo streaming su pc, smartphone e tablet sono a disposizione le applicazioni Sky Go e Now TV. Per coloro che non sono abbonati, sono previste le differite di qualifiche e gara sul canale in chiaro TV8 (visibile anche dal sito ufficiale TV8.it)

Dirette Sky Sport F1 HD

Venerdì 26 luglio

Prove libere 1: 11:00 – 12:30

Prove libere 2: 15:00 – 16:30

Prove libere 1: 11:00 – 12:30 Prove libere 2: 15:00 – 16:30 Sabato 27 luglio

Prove libere 3: 12:00 – 13:00

Qualifiche: 15:00 – 16:00

Prove libere 3: 12:00 – 13:00 Qualifiche: 15:00 – 16:00 Domenica 28 luglio

Gara: 15:10



