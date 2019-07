Bilancio trionfale per la nazionale italiana, che ha conquistato undici medaglie agli Europei a Boras, città non lontana da Goteborg.

Mai nella storia l’atletica italiana aveva conquistato così tante medaglie agli Europei Under 20. Undici medaglie (cinque ori, tre argenti, tre bronzi) e tanti piazzamenti da finale hanno permesso agli azzurrini di conquistare un fantastico secondo posto nel medagliere finale alle spalle della Gran Bretagna e al terzo posto con 131 punti nella classifica per nazioni che tengono conto di tutti i piazzamenti da finale alle spalle della Gran Bretagna e della Germania.

Un risultato davvero incredibile che zittisce tutti coloro che criticano l’atletica italiana e che premia il grande lavoro del responsabile tecnico della nazionale giovanile Tonino Andreozzi, degli allenatori, che lavorano ogni giorno con passione e tra mille sacrifici.

I dati che mi piacciono di più sono la classifica a punti e il numero dei finalisti, perché danno l’idea del grande valore complessivo della squadra. Ho visto un’Italia piena di entusiasmo, che ha regalato emozioni. Ho vissuto tante edizioni, ma non mi sono emozionato come quest’anno. Abbiamo ricevuto tanti complimenti dalle altre nazionali per la nostra coesione, al di là dell’aspetto sportivo. I ragazzi sono stati bravissimi. Erano tutti in tribuna a fare il tifo per i compagni. Abbiamo cantato l’inno tutti insieme.

La copertina spetta allo sprint italiano, che ha centrato una storica doppietta sui 100 metri con il trentino Lorenzo Paissan e la lombarda Vittoria Fontana ai Campionati Europei Under 20 di Boras in Svezia.

Vittoria Fontana oro agli Europei di Bodas

Atletica, 5 ori italiani agli Europei Under 20 di Boras

Vittoria Fontana ha migliorato il record italiano nella finale dei 100 metri femminili con 11”40 battendo la sedicenne N’Ketia Seedo con lo stesso tempo al photo-finish. La medaglia di bronzo è andata alla spagnola Jael Bastue in 11’59. Vittoria, appena diplomata al Liceo scienze umane di Gallarate, è allenata da Giuseppe Cappelletti.

Nella semifinale la sprinter di Gallarate tesserata per la Fanfulla Lodigiana aveva eguagliato con 11”42 il primato nazionale stabilito esattamente 30 anni fa da Sonia Vigati, che fermò il crono in 11”42 il 19 Luglio 1989.

Non me l’aspettavo. Questa è la mia prima volta in maglia azzurra per una gara individuale. Ho sempre creduto in me, volevo divertirmi e far vedere chi sono. E’ stata una stagione bellissima, ricca di soddisfazioni.

Lorenzo Paissan ha trionfato nei 100 metri maschili in 10”44 succedendo nell’albo della massima manifestazione continentale giovanile a Filippo Tortu, che trionfò nell’edizione di Grosseto 2017. Il velocista trentino ha preceduto il polacco Antoni Plichta (10”52) e il britannico Chad Miller (10”53). Il leader europeo stagionale Jeremiah Azu è stato fermato da un infortunio durante la finale. Paissan ha giocato a calcio e si è appena diplomato al liceo scientifico a Trento. E’ tesserato per la Lagarina Crus Team ed è allenato da Silvano Pedri.

Non ho realizzato ancora bene quello che è successo. Sapevo che dovevo partire forte come nella semifinale. Ci ho sempre creduto fin dall’inizio. Ho centrato il mio obiettivo stagionale. Ne sono felicissimo. So che un punto di partenza.

Non era mai successo che l’Italia vincesse entrambi i titoli europei juniores sui 100 metri nella stessa edizione. Paissan ha contribuito alla medaglia d’argento della staffetta 4x100 che schierava Mattia Donola, Lorenzo Paissan, Lorenzo Ianes e Lorenzo Patta. Gli azzurri hanno tagliato il traguardo al terzo posto in 39”89 ma sono stati promossi in seconda posizione dopo la squalifica della Gran Bretagna. La Germania ha conquistato l’oro in 39”79.

La staffetta 4x100 femminile composta da Eleonora Ricci, Vittoria Fontana, Chiara Gherardi e Chiara Gala si è piazzata al quarto posto in 44”42 a due soli centesimi dal record italiano. La Gran Bretagna ha conquistato l’oro in 44”11 trascinata dalla vincitrice dei 200 metri Amy Hunt davanti all’Olanda (44”21) e alla Germania (44”34).

Larissa Iapichino d’oro nel lungo come mamma Fiona

La figlia d’arte Larissa Iapichino si è laureata a soli 17 anni campionessa europea juniores del salto in lungo con 6.58m in una gara condizionata dalla pioggia sfiorando di sei centimetri il record italiano under 20 stabilito ad Agropoli ai recenti Campionati Italiani allievi. La ragazza fiorentina, la più giovane tra le presenti alla finale, segue le orme della mamma Fiona May, che vinse l’oro agli Europei Juniores nel 1987 a Birmingham quando gareggiava ancora per la Gran Bretagna. Larissa ha battuto la leader mondiale stagionale under 20 Tilde Johanson (6.52m) e la britannica Holly Mills (6.50m). Iapichino si è portata in testa con 6.37 al secondo tentativo si è trovata ad inseguire quando Mills ha piazzato un super salto da 6.48m. Iapichino ha reagito portandosi in testa con un salto da 6.51m ma al quinto tentativo Johanson ha superato l’azzurra di un centimetro con 6.52m. Larisa ha reagito piazzando il salto della vittoria con 6.58m al quinto tentativo.

Non ci credo, è stato pazzesco. E’ stata una gara bellissima perché ad un certo punto eravamo in tre in due soli centimetri. Mi sono detta che dovevo fare soltanto del mio meglio. Vincere a 17 anni vale tantissimo. Le mie avversarie erano fortissime, la svedese Johansson e l’inglese Mills. E’ come uno shock. Sono riuscita a fare 6.58m e vincere il titolo. In tribuna c’erano i miei compagni, mia mamma Fiona, mio papà Gianni e mia sorella Anastasia. È stata una gara difficile con il vento spesso contrario. Ho fatto ottime misure nonostante le condizioni pessime. Settimana prossima andrò agli Assoluti di Bressanone. Intanto ci godiamo la festa.

Scotti vince l’oro sui 400 metri

Il quattrocentista azzurro Edoardo Scotti si è laureato campione europeo under 20 sui 400 metri nell’eccellente tempo di 45”85 (migliore prestazione europea under 20 dell’anno) precedendo lo spagnolo Bernart Erta (46”24) e lo svizzero del Canton Ticino Ricky Petrucciani (46”34). Scotti ha sfiorato di un centesimo di secondo il record personale realizzato l’anno scorso in occasione della semifinale dei Mondiali Under 20 di Tampere quando si classificò quarto. L’atleta lodigiano allenato a Fidenza da Giacomo Zilocchi ha aggiunto l’oro individuale alle vittorie con la staffetta 4x400 agli Europei Under 20 di Grosseto 2017 e ai Mondiali di Tampere 2018. Il campione europeo under 18 di Gyor 2018 Lorenzo Benati si è classificato ottavo in 47”23.

Scotti è il terzo italiano della storia a vincere i 400 metri agli Europei Juniores dopo dopo Roberto Tozzi a Donetzk 1977 e Vladimir Aceti a Grosseto 2017. L’Italia detiene i titoli europei under 18 con il vincitore di Gyor 2018 Lorenzo Benati ora con Edoardo Scotti.

Penso di avere corso bene. Negli ultimi metri ero preso dall’emozione, dall’ansia. Quasi perdevo i passi. Il tempo è molto bello, quasi come l’anno scorso quando corsi in 45”84 a Tampere, anche se speravo fosse un centesimo in meno per ritoccare il record italiano, ma non finirà così l’anno. Riproverò a batterlo forse settimana prossima agli Assoluti di Bressanone. Siamo la nazionale giovanile più bella mai vista ed essere capitano è un’emozione unica. Siamo un gruppo fantastico ed è tutto bellissimo. Domani c’è la staffetta 4x400 e sarebbe bello fare il bis. Mi mancava l’oro individuale. Lo volevo tanto. Ringrazio il mio allenatore Giacomo Zilocchi e la mia famiglia. La stagione è lunghissima. Se tutto andrà bene, ci saranno bene anche i Mondiali di Doha.

Scotti e Benati insieme a Domenico Rossi e a Luca Pierani hanno sfiorato il podio nella staffetta 4x400 maschile in 3’08”76 alle spalle della Turchia, oro a sorpresa in 3’08”34 davanti alla Repubblica Ceca (3’08”50) e alla Spagna (3’08”66).

Visca, un giavellotto d’oro

Il quinto oro della spedizione azzurra è arrivato dalla giavellottista romana Carolina Visca, che ha scagliato l’attrezzo alla misura vincente di 56.48m, che le ha permesso di battere Julia Ulbricht (54.98m) e l’estone Gedli Tugy (54.52m). Il bilancio azzurro è completato dal bel quinto posto di Federica Botter con 53.03m.

Era da tanto tempo che volevo questa medaglia. Rivivere l’emozione della medaglia è bellissimo. E’ una pedana fantastica, una delle migliori che abbia mai provato in questi anni. Dedico questa medaglia alla mia amica Diletta Fortuna, che sta vivendo un periodo molto difficile.

Battocletti vince l’argento sui 5000m, Ducoli bronzo sui 3000m

Nadia Battocletti ha arricchito la sua bacheca di una nuova medaglia dopo il bronzo agli Europei di Grosseto 2017 sui 3000 metri e l’oro agli Europei di cross. La figlia d’arte trentina ha conquistato l’argento sui 5000 metri in 16’09”39 diventando la terza italiana di sempre a livello under 20. Il successo è andato alla slovena Klara Lukan in 16’03”62 dopo essere andata in fuga fin dall’inizio. La danese Laura Valgren Petersen si è aggiudicata il bronzo. L’altra azzurra Angela Mattevi è entrata nella top eight con un bel settimo posto in 16’29”81.

Sono molto felice. Siamo una squadra bellissima. C’è un sentimento d’amore enorme. La competitività era molto elevata. Fino agli ultimi 300 metri ho lottato per il secondo posto con Pedersen.

Elisa Ducoli ha arricchito il bilancio del mezzofondo vincendo il bronzo sui 3000 metri in 9’32”42 alle spalle della polacca Zofia Dudek (9’30”06) e della portoghese Mariana Machado (9’30”66).

Donola bronzo sui 200 metri

Il bilancio trionfale dello sprint azzurro continua con il lombardo della Pro Sesto Atletica Mattia Donola, che ha conquistato la medaglia di bronzo sui 200 metri in 21”18 con vento contrario di -1.2 m/s battendo al photo-finish l’irlandese Aaron Sexton. L’olandese Onyema Adigida ha conquistato la medaglia d’oro in 21”08 precedendo di otto centesimi di secondo il tedesco Elias Goer. Donola è stato allenato da Salvino Tortu in passato ma ora è seguito a Rieti da Roberto Bonomi, attuale coach di Ivet Lalova Collio.

Dopo i due titoli di Venerdì tenere alto lo standard era parecchio difficile, ma si poteva fare perché i tempi sono stati piuttosto alti. Ho fatto due sole trasferte indoor con la maglia azzurra. Questo è il mio primo Europeo e sono già a medaglia. Ringrazio il mio allenatore, saluto Ivet Lalova e Simone Collio, che mi hanno aiutato. Quest’anno è stata dura allenarsi, vista la distanza tra casa mia e Rieti, la città del Prof Bonomi. Questo bronzo dà tante conferme e mi spinge a continuare con l’atletica.

Orsoni d’argento nella marcia

La grande tradizione della marcia italiana continua con il cremonese del Cus Parma Riccardo Orsoni, che ha conquistato la medaglia d’argento sui 10000 metri con un personale demolito di oltre 30 secondi (41’51”71) sotto la pioggia battente.

Orsoni è allenato da Alessandro Gandellini, ex campione della marcia negli anni d’oro della marcia italiana insieme a Ivano Brugnetti. Il bielorusso Mikila Kaliada ha conquistato la medaglia d’oro in 41’10”03 davanti a Orsoni e al polacco Lukasz Niedzalek (42’20”66).

Olivieri vince il bronzo nel lancio del martello

Il primatista italiano under 20 Giorgio Olivieri ha conquistato la medaglia di bronzo in una splendida finale del lancio del martello maschile sfiorando il suo record italiano con 78.75m con attrezzo da 5 km. L’ucraino Myhaylo Kokhan (già campione mondiale ed europeo under 18 e oro olimpico giovanile) ha conquistato la medaglia d’oro stabilendo due volte il record europeo di categoria con 83.47m e 84.73m rispettivamente al secondo e al terzo tentativo e la seconda migliore prestazione mondiale all-time alle spalle di Ashraf El Seify del Qatar (85.57m).

Il diciottenne ucraino ha prodotto cinque lanci validi tutti superiori al precedente record dei campionati. Il precedente leader mondiale under 20 stagionale Hristos Frantzeskakis ha vinto l’argento realizzando l’eccellente misura di 84.22m (record nazionale under 20).

Puca sfiora il podio sui 400 ostacoli

Leonardo Puca si è migliorato ancora correndo in 51”62 nella finale dei 400 ostacoli nella gara vinta dallo svedese Carl Bengstrom in 50”32 davanti al britannico Seamus Derbyshire (50”86). L’azzurro si era migliorato in semifinale di mezzo secondo con 51”67.

Dario Dester quinto nel decathlon con il record italiano

Non è arrivata la medaglia ma ci riempie d’orgoglio lo splendido quinto posto di Dario Dester nel decathlon con 7589 punti, punteggio che migliora il primato italiano da lui stesso stabilito in primavera con 7468 punti. Dester ha migliorato cinque primati personali in dieci gare (11”13 nei 100 metri, 48”56 nei 400 metri con un miglioramento di oltre due secondi, 14”21 nei 110 ostacoli, 4.50m nel salto con l’asta, 4’41”17 nei 1500 metri).

Nelle altre cinque discipline ha ottenuto 6.98m nel salto in lungo, 13.44m nel getto del peso, 1.94m nel salto in alto, 39.00m nel lancio del disco, 50.62m nel lancio del giavellotto. Lorenzo Modugno si è classificato diciannovesimo con il record personale di 7029 punti. Lo svizzero Simon Ehammer ha conquistato la medaglia d’oro con 7851 punti (record nazionale under 20) in una prova illuminata dal record dei campionati sui 110 ostacoli (13”57). La Svizzera ha vinto l’oro anche nel giavellotto maschile con Simon Wieland, che ha lanciato l’attrezzo a 79.44m (record nazionale juniores).

Vicente vince l’oro nell’eptathlon

La spagnola Maria Vicente ha conquistato la medaglia d’oro nell’eptathlon stabilendo il record nazionale assoluto con 6115 punti diventando la prima atleta del suo paese a superare il muro dei 6000 punti. Vicente, già vincitrice del titolo europeo under 18 di Gyor 2018, ha migliorato i record personali nel giavellotto con 44.19m e negli 800 metri con 2’16”29 e ha ottenuto la buona misura di 6.25m nel salto in lungo.

L’irlandese Kate O’Connor ha migliorato a sua volta il record nazionale seniores di oltre 200 punti con 6093 punti precedendo la svizzera Annik Kalin (record personale con 6069 punti). O’Connor si è confermata eccellente giavellottista realizzando il record nazionale in questa disciplina con 49.46m e ha realizzato il personale negli 800 metri con 2’15”87.

Brave le finaliste italiane Coiro e Favalli sugli 800 metri

La britannica Isabelle Boffey ha vinto a sorpresa la medaglia d’oro nella finale degli 800 metri femminili in 2’02”92 davanti alla grande favorita svizzera Delia Sclabas (2’03”36) e all’altra britannica Hodkinson (2’03”40).

La romana Eloisa Coiro è stata bravissima a raggiungere il quarto posto con il record personale di 2’04”12. Sophia Favalli si è piazzata all’ottavo posto con 2’05”85 al suo primo anno nella categoria juniores. Sclabas si è rifatta vincendo l’oro dei 1500 metri in 4’25”95 precedendo l’irlandese Sarah Healy (4’27”14).

Formidabile Amy Hunt sui 200 metri, sesta Kaddari

La fenomenale sprinter britannica Amy Hunt ha dominato la finale dei 200 metri in 22”94 a 17 anni con vento contrario di -1.7 m/s precedendo la francese Gemima Joseph (23”60) e la belga Lucie Ferauge (23”63). Hunt si è messa in luce a fine Giugno a Mannheim quando ha corso in 22”42 battendo il record mondiale under 18 di Candace Hill e il record britannico under 20 di Dina Asher Smith. Hunt è seconda in Europa a livello assoluto nel 2019 alle spalle di Asher Smith.

La sarda Dalia Kaddari (vice campionessa olimpica giovanile a Buenos Aires 2018) si è ben difesa chiudendo al sesto posto in 23”78 dopo aver fermato il cronometro in 23”64 in semifinale. La Gran Bretagna ha fatto tripletta vincendo oro, argento e bronzo negli 800 metri maschili con Oliver Dustin (1’50”56), Ben Pattison (1’50”68) e Finley McLear (1’51”19). Il grande talento britannico Max Burgin ha dovuto rinunciare a questo appuntamento per un infortunio dopo lo strepitoso 1’45”36 (record del mondo under 18 e secondo miglior tempo europeo a livello under 20).

Aksana Gataullina sulle orme di papà Rodion

Aksana Gataullina ha dominato la finale del salto con l’asta femminile con 4.36m (migliore prestazione europea dell’anno di categoria). Aksana è figlia d’arte di Rodion Gataullin, argento olimpico a Seul 1988 e bronzo mondiale a Roma 1987 alle spalle del grande rivale Sergey Bubka. Gataullin vinse il titolo europeo juniores 36 anni fa. Bel sesto posto di Maria Roberta Gherca con 3.91m prima di commettere tre errori a 4.06m.

Mahuchik vince l’alto con 1.92

La formidabile diciassettenne Yaroslava Mahuchik ha completato l’en-plein di titoli vincendo il titolo europeo juniores del salto in alto con 1.92m prima di sfiorare la terza prova alla quota del record mondiale under 20 di 2.02m (un cm più rispetto al primato di categoria stabilito dalla tedesca Heike Balck 30 anni fa).

Mahuchik, la più giovane vincitrice di sempre di una gara di Diamond League a Doha, aveva già vinto gli ori giovanili ai Mondiali Under 18 di Nairobi 2017 agli Europei Under 18 di Gyor 2018, alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires 2018. Idea Pieroni si è classificata ottava con 1.80m prima di commettere tre errori a 1.84m.

La britannica Amber Anning si è imposta in 52”18 sui 400 metri femminili davanti alla ceca Barbora Malikova (52”37). La figlia d’arte marchigiana Elisabetta Vandi si è classificata all’ottavo posto con 55”12.

Joahnson talento del futuro negli ostacoli e nel lungo

Grandi risultati tecnici della svedese Tilde Johanson e del britannico Joshua Zeller, che hanno vinto rispettivamente i 110 ostacoli in 13”39 e i 100 ostacoli in 13”16. Johanson ha vinto poi l’argento nel salto in lungo alle spalle di Larissa Iapichino, che eccelle anche nei 100 ostacoli come la bionda svedese. Tilde si era messa in luce in Giugno realizzando 6.73m nel salto in lungo, che ha migliorato il primato nazionale under 20 dell’omonima Erica Johansson, campionessa europea under 20 a San Sebastian 1993 e oro continentale indoor a Gand 2000.

La greca Spiridoula Karidi ha vinto il salto triplo femminile con l’ottima misura di 14.00m precedendo la favorita bulgara Aleksandra Nacheva (13.81m). Il norvegese Pal Haugen Lillefosse ha conquistato l’oro nel salto con l’asta con 5.41m. Ivan De Angelis ha commesso tre errori alla misura d’entrare a 5.01m. Il francese Jules Pommery ha vinto il salto il salto maschile stabilendo il record personale con 7.83m.

Il bielorusso Alech Tamashevich ha conquistato il successo nel getto del peso maschile con 21.32m con l’attrezzo da 6 kg. L’olandese Alida Van Daalen si è imposta nel disco femminile stabilendo il record nazionale under 18 con 55.92m.