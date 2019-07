Ala dai piedi buoni, vinse due scudetti con la Juventus e arrivò anche in Nazionale con Bearzot. Il calcio però non era la sua priorità: preferiva donne e bella vita.

22/07/2019

Peccato che il calcio proprio non fosse una delle sue priorità, soprattutto perché arrivare in Serie A voleva dire non poter più fare tardi alla sera e avere poco tempo da dedicare alla sua vera passione, che non era il pallone ma le donne. Se fosse andata diversamente, oggi forse Domenico Marocchino potrebbe fregiarsi del titolo di campione del mondo.

Sì, perché pur accompagnato da una certa indolenza di fondo, Domenico, classe 1957, era arrivato alla Juventus, in prima squadra, ancora in giovane età nel 1979 e l’anno seguente, per una serie di circostanze, aveva conquistato la maglia di titolare della corsia di destra dell’attacco. Allora come ora il blocco bianconero andava di moda in Nazionale, così anche per lui arrivò la convocazione.

Era il 5 dicembre 1981 e l’occasione l’ultima partita delle qualificazioni alla Coppa del Mondo la cui fase finale si sarebbe tenuta l’estate seguente in Spagna. Gli Azzurri avevano già archiviato la pratica, il posto era conquistato e Bearzot poteva permettersi il lusso di fare qualche esperimento, vista anche la caratura non irresistibile dei rivali, i volenterosi dilettanti del Lussemburgo.

Serie A: Domenico Marocchino oggi ha 62 anni

Serie A, i romantici “irregolari”: Domenico Marocchino

In azzurro la fascia destra era stata a lungo, negli ultimi anni, territorio di caccia di Franco Causio, ma all’epoca dei Mondiali il Barone avrebbe avuto 33 anni e una carriera logorante alle spalle, così da tempo il Vecio aveva cominciato a dare spazio a un ragazzo esploso nella Roma, Bruno Conti. Ma la rassegna spagnola sarebbe stata lunga, così si sperava, e c’era ancora tutto il tempo per vedere all’opera altre soluzioni, come per esempio quel lungagnone che in bianconero stava soffiando il posto proprio a Causio.

Enzo Bearzot, il ct che fece esordire Marocchino in Nazionale

Purtroppo però, in quell’occasione Marocchino non fu fortunato. Quel match contro il Lussemburgo arrivava in un momento particolarmente delicato: nel campionato di Serie A la Juventus era reduce da una sola vittoria nelle ultime quattro partite e la sua supremazia era messa in discussione da Fiorentina e Roma, Bettega si era appena infortunato in Europa e aveva chiuso anzitempo la stagione, mentre Paolo Rossi era ancora out per la vicenda del calcioscommesse.

Tardelli festeggia nella finale del Mondiale 1982

Due assenze che pesavano anche nella capacità di pungere degli Azzurri, privi là davanti pure della fantasia e dell’estro di Antognoni, messo fuori causa da un infortunio al cranio. Se a ciò si aggiunge la mancanza di motivazioni per una qualificazione già raggiunta, ecco che l’incontro fu giocato un po’ da tutti al minimo sindacale: raggiunto il vantaggio dopo 6 minuti grazie a un’incursione offensiva di Fulvio Collovati, gli Azzurri tirarono i remi in barca e Domenico, non proprio un trascinatore già di suo, vivacchiò fino al 90’ senza uno spunto degno di questo nome. Bearzot non lo chiamò più – ai Mondiali portò Massaro che poteva ricoprire più ruoli - e quella rimase la sua unica presenza in Nazionale.

Ai Mondiali ci andò Bruno Conti

Del resto la sua è stata proprio una carriera così, sempre a un passo dalla gloria. Ma non chiedetegli se ha dei rimpianti, perché lui si dice comunque soddisfatto:

Non me ne fregava proprio niente del calcio: credo di essere l’unico calciatore che può affermare con certezza di non aver mai visto una partita di calcio. Prima di diventare commentatore televisivo, ovviamente. Insomma, ho vissuto il calcio come uno sport, non come un lavoro. E posso dire di essere un uomo felice.

Era talmente lontano dalla figura del calciatore professionista, e professionale, che una domenica mattina, giorno di partita per la Juventus, non sentì nemmeno la sveglia e rischiò di perdersi una trasferta a Verona. L’appuntamento era al vecchio Comunale da dove squadra e staff avrebbero raggiunto la città scaligera in pullman:

Non vedendomi arrivare, Trapattoni ordinò di partire e di venirmi a prendere a casa col bus. Peccato che io mi fossi sempre ben guardato dal fornire il mio indirizzo preciso in società: mai dare informazioni al nemico. Sapevano che abitavo nella zona non lontana dal quartiere della Crocetta, così il pullman vagò per un po’ nei controviali finché il Trap imbufalito, temendo di fare tardi, indicò all’autista la direzione dell’autostrada.

Quando Marocchino, beato, si svegliò, corse allo stadio e trovò ancora il custode che, mentre chiudeva i cancelli, gli riferì che gli ordini erano di raggiungere Verona con i propri mezzi e nel più breve tempo possibile. Dopo aver pigiato a tavoletta in autostrada, raggiunse il pullman, e vide i compagni delle ultime file che gli facevano gesti a mano aperta: 5, come i milioni, in lire, della multa decisa dal club.

Domenico, vercellese di nascita, era cresciuto nelle giovanili della Vecchia Signora per andare successivamente in prestito prima alla Cremonese e poi all’Atalanta. Rientrato alla Juventus nel 1979, dovette cercarsi una casa e la prima che andò a vedere era proprio quella della Crocetta:

Non era nulla di che, non mi piaceva particolarmente. Fatto sta che, uscito da quella prima visita, mi fermai al bar sotto casa. Mi ero appena acceso una bella sigaretta dopo il caffè, quando vidi tre sventole pazzesche, sembravano due modelle: mi lasciarono senza fiato. Quando il barista mi confermò che erano attrici che abitavano nei dintorni e frequentavano spesso il suo locale, chiamai l’agenzia e presi l’alloggio.

Donne e sigarette, un binomio per lui irrinunciabile ma che non andava giù a Boniperti. A un certo punto, il presidente cominciò persino a farlo pedinare, ovviamente a sua insaputa, da un maresciallo in pensione. Oltre alla bionda fidanzata, diciamo titolare, Marocchino manteneva diverse altre intense frequentazioni, ma lui non riusciva proprio a rinunciare alle bionde, nemmeno a quelle col filtro. Alla prima trasferta con la Juve, salì sul pullman e fece per sedersi in un certo sedile: qui no, è il posto di Zoff, qui c’è Causio, qui un altro, finché arrivò in fondo:

Io ero contentissimo e non solo perché potevo stravaccarmi e dormire comodo, ma anche perché potevo fumare tranquillo. L’unica seccatura era che dovevo soffiare il fumo dentro a una bottiglietta.

In quattro stagioni alla Juventus, Domenico vinse 2 campionati e 1 Coppa Italia. Il primo scudetto arrivò al termine della stagione 1980-81: segnò 5 gol in 24 partite (allora erano 30 in totale in stagione) e il titolo giunse solo all’ultima giornata, al Comunale contro la Fiorentina, grazie a lui che mise Cabrini davanti a Giovanni Galli. Gol, titolo in cassaforte e grande festa negli spogliatoi:

Sì, ma mentre gli altri brindavano, io mi presi il lusso di festeggiare a modo mio: me ne andai da solo a cercare lo spogliatoio dove ricordavo di essermi cambiato quando, ragazzino, avevo fatto il mio primo provino. Entrai, mi sedetti proprio su quella panca di legno e mi fumai una fantastica Marlboro, con la mente leggera, nel ricordo di quel giorno di dieci anni prima.

Poesia di un calcio d’altri tempi, non per forza più bello, per carità, ma sicuramente diverso e oggi estinto. Un calcio dove poteva trovare posto un episodio come quello che oltre a Marocchino, allora a fine carriera nel Bologna, ebbe come protagonista l’allenatore dei rossoblù Bruno Pace: