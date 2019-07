L'olandese commenta le tantissime indiscrezioni su di lui in questi anni: "Secondo le voci, io sarei dovuto diventare grasso come mio padre".

di Redazione Fox Sports - 22/07/2019 13:55 | aggiornato 22/07/2019 14:00

De Ligt è stato sicuramente uno dei protagonisti di questa sessione di calciomercato ma come detto dallo stesso difensore olandese in un'intervista a Voetbal International, spesso le voci dei giornali diventano insostenibili anche per i giocatori.

Uscivano notizie assurde nuove ogni giorno: una volta il Mirror disse che il Manchester United non mi prese perché mio padre è troppo grasso e io sarei diventato come lui. È ridicolo.

Anche dopo il suo trasferimento alla Juventus, De Ligt ha ricevuto diverse critiche ma come ribadito già diverse volte dal suo arrivo ufficiale in bianconero, questi attacchi sulla sua decisione non lo turbano minimamente.