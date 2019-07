La proposta risale a prima dell'annuncio di Zidane e ora sarebbe presa seriamente in considerazione dal Paris Saint-Germain, ormai conscio di non poter più trattenere in rosa un Neymar scontento. Entro fine luglio sapremo di più, con uno degli scambi più incredibili del calciomercato pronto a concretizzarsi.

Clamorosa mossa del Real Madrid dopo le dichiarazioni di Zinedine Zidane sul futuro di Bale: il tecnico dei Blancos ha scaricato il gallese mettendolo sul calciomercato e avvicinando il suo addio ma a quanto pare l'ex Tottenham potrebbe essere inserito in una trattativa per Neymar.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK