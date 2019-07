Cristiano Ronaldo non sarà incriminato per il caso Mayorga

I pubblici ministeri statunitensi hanno annunciato che non presenteranno accuse penali nei confronti di Cristiano Ronaldo per la presunta violenza sessuale risalente al 2009. Come noto la vicenda nasce con le accuse di Kathryn Mayorga, la quale sostiene che Ronaldo l'abbia violentata in una stanza d'albergo di Las Vegas.

La ragazza aveva dichiarato di aver incontrato CR7 al Rain Nightclub nell'hotel Palms nel giugno 2009 e di essere stata invitata dal portoghese nella sua suite per far festa nella vasca idromassaggio.

Le foto della Mayorga e Cristiano Ronaldo che escono insieme in discoteca quella sera confermano quanto meno l'approccio tra i due. Sin dal primo momento il lusitano aveva negato categoricamente le accuse:

Lo stupro è un crimine abominevole che contrasta tutto ciò che sono e in cui credo.

Adesso è arrivata la decisione del procuratore distrettuale della contea di Clark, che ha stabilito di non perseguire nell'inchiesta, dal momento che "le accuse di violenza sessuale contro Cristiano Ronaldo non possono essere provate oltre ogni ragionevole dubbio".

Ecco qui di seguito cosa è stato scritto nel dettaglio dai pubblici ministeri:

Il 13 giugno 2009 una vittima (V) ha fatto una telefonata al dipartimento di polizia metropolitano di Las Vegas e ha riferito di essere stata vittima di violenza sessuale. Mentre i membri delle forze dell'ordine hanno risposto alla sua chiamata per prendere una denuncia, la polizia ha trasportato V all'ospedale in modo da poter condurre un esame per certificare la violenza sessuale

Poco tempo dopo, i detective arrivarono all'ospedale e contattarono V. Anche se lei sapeva chi era la persona che l’aveva aggredita, V si rifiutò di identificarlo o rivelare dove si fosse verificato il crimine. Di conseguenza, la polizia non fu in grado seguire i protocolli investigativi per casi di violenza sessuale o condurre indagini significative.

Senza conoscere l'identità del perpetratore o la posizione del crimine, i detective non sono stati in grado di cercare e imporre prove forensi vitali. Inoltre, prove video, che mostrano interazioni tra la vittima e il perpetratore, prima e dopo il presunto crimine, sono state perse. Per questo l’inchiesta penale è stata chiusa.

V e Cristiano Ronaldo, attraverso i loro rispettivi avvocati, alla fine hanno raggiunto un accordo civile relativo a questa questione nel 2010. Per i successivi otto anni, le forze dell'ordine non hanno sentito nulla di più da V per quanto riguarda il crimine o il perpetratore. Il 28 agosto 2018, V contattò il dipartimento di polizia metropolitano di Las Vegas, chiedendo che la sua indagine sulle aggressioni sessuali venisse riaperta, nominando Cristiano Ronaldo come l'autore del reato.

Una richiesta di procedimento giudiziario è stata presentata all'ufficio del procuratore distrettuale l'8 luglio 2019. E sulla base di una revisione delle nuove informazioni presentate, le accuse di violenza sessuale nei confronti di Cristiano Ronaldo non possono essere dimostrate oltre ogni ragionevole dubbio.