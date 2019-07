Nella clip ci sono tutti gli allenatori del recente passato tranne uno: Maurizio Sarri.

di Redazione Fox Sports - 22/07/2019 16:47 | aggiornato 22/07/2019 16:51

Non c'è da sorprendersi, per carità. Ma è qualcosa che per forza di cose balza agli occhi. Il Napoli ha pubblicato sui suoi profili social un video emozionale per sponsorizzare la nuova campagna abbonamenti. Una clip che rievoca la storia del club, al motto "One City, One Club, One Passion!".

Nel mezzo scorrono le immagini del passato, del Napoli di Maradona fino a quello di Ancelotti, con un particolare riferimento all'epoca recente della società azzurra, nello specifico dal momento in cui è arrivato Aurelio De Laurentiis alla presidenza. E così scorrono le immagini dei vari allenatori che si sono succeduti nel corso della gestione: c'è Edy Reja, c'è Walter Mazzarri, c'è Rafa Benitez e c'è Carlo Ancelotti.

In pratica mancano solo Giampiero Ventura, Roberto Donadoni e, soprattutto, Maurizio Sarri. Già, perché per quanto riguarda i primi due assenti, la loro esperienza all'ombra del Vesuvio non è durata nemmeno una stagione. Per l'attuale tecnico della Juventus, invece, sono stati tre anni intensi quelli alla guida del Napoli. "Dimenticati" in questa clip...