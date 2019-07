Il centrocampista macedone di origini turche arriverà domani in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto.

di Redazione Fox Sports - 22/07/2019 15:06 | aggiornato 22/07/2019 15:15

Nel weekend ha salutato tutti i suoi ex compagni su Instagram, adesso Elif Elmas è pronto per iniziare una nuova avventura con il Napoli. Il centrocampista macedone di origini turche è atteso in Italia già domani, il club partenopeo e il Fenerbahce hanno trovato un accordo per circa 16 milioni di euro più bonus per il trasferimento in questa sessione di calciomercato.

Gli ultimi dettagli sono stati sistemati nelle ultime ore e a confermare la buona riuscita della trattativa di calciomercato è stato l'agente del centrocampista classe 1999, Georg Gardi: