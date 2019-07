Nonostante la buona prestazione col Tottenham, il Pipita è in uscita: la Roma aspetta il via libera del giocatore.

1 condivisione

di Redazione Fox Sports - 22/07/2019 12:02 | aggiornato 22/07/2019 12:06

La buona volontà non basta, almeno nel caso di Gonzalo Higuain: la bella prestazione condita da un gol contro il Tottenham non ha cambiato le idee della Juventus sul Pipita che resta ancora sul calciomercato.

Secondo la Gazzetta dello Sport la Roma è in attesa di un segnale positivo da Torino (in particolare dal giocatore) dopo aver già intavolato una trattativa coi bianconeri: prestito oneroso e diritto di riscatto per un totale di 36 milioni di euro.

Higuain resta ancora con la Juventus per il tour in Asia, anche per le assenze di Dybala, Kean e Douglas Costa ma il suo destino sembra ormai segnato nonostante la volontà di rimanere a Torino. L'attaccante argentino sarà ceduto in questa sessione di calciomercato, possibilmente entro i primi di agosto.