Come ogni anno il croato è al centro di diverse voci che lo riguardano. L'obiettivo però è quello di vincere con i catalani: "Dirigenti e allenatore mi vogliono tenere".

di Franco Borghese - 22/07/2019 21:10 | aggiornato 22/07/2019 21:15

Sei stagioni, sempre la stessa estate. Ivan Rakitic è abituato a stare al centro delle voci di calciomercato. In carriera ha giocato per quattro club diversi (Basilea, Schalke 04, Siviglia e Barcellona) ed è sempre stato il sogno proibito di tante altre società. Eppure lui è sempre rimasto sereno, ha sempre reso al massimo. Tanto da essere considerato, ormai da anni, uno dei migliori centrocampisti al mondo.

Da quando, nel 2014, è arrivato in Catalogna, in molti hanno provato a prenderlo nelle varie sessioni di calciomercato. Il Barcellona però lo ha sempre tenuto e lui non ha mai avuto motivo di forzare la cessione, arrivando ormai alla soglia della sesta stagione di fila in blaugrana. Eppure nonostante questo le voci lo perseguitano, tanto che nella prima conferenza stampa dell'anno, durante la tournée dei campioni di Spagna in Giappone, il croato è dovuto tornare sull'argomento.

Rakitic nelle ultime settimane è stato accostato a diversi top club europei. Certo, lasciare il Barcellona per un club più forte non è semplice. Ma dopo tanti anni si può cambiare anche per cercare nuovi stimoli. Per questo, nelle ultime settimane, il centrocampista croato è stato accostato all'Inter. Mister Antonio Conte è pazzo di lui e un allenatore con il suo carisma è una calamita per molti giocatori.

Ivan Rakitic non vuole lasciare il Barcellona in questa finestra di calciomercato

Calciomercato Barcellona, Rakitic chiarisce: "Resto qui"

Rakitic sa di piacere, sa di essere seguito dall'Inter e anche da altri club. Nonostante questo però non pensa al trasferimento, nemmeno in questa finestra di calciomercato:

Sono abituato alle voci di mercato, succede sempre da quando sono qui. L'anno scorso si scrivevano le stesse cose. Posso dire che ho parlato sia con i dirigenti che con l'allenatore e che siamo tutti d'accordo sul fatto che io resti a Barcellona. Sono aperto a qualsiasi cosa, mi lusingano gli interessamenti di altri club perché vuol dire che sto facendo bene, ma ho intenzione di continuare il mio lavoro qui. Il mio contratto scade nel 2021, voglio restare qui ancora tanti anni.

Le voci di calciomercato in realtà non fanno che stimolare Rakitic a fare sempre meglio, a continuare a spingere sull'acceleratore, anche perché l'obiettivo del club è quello di tornare a vincere la Champions League che manca ormai dal 2015.

Non mi spaventa parlare del mio futuro, so che nel calcio funziona così. Voglio migliorare, voglio continuare a lavorare su me stesso e creare un grande gruppo anche con i nuovi arrivati per vincere il più possibile.

Trionfare per vivere la prossima estate, quando verosimilmente torneranno a esserci voci di calciomercato sul suo conto, con la possibilità di andarsene da vincente. E non ora, in un'estate tremendamente simile a quella scorsa e a quella prima ancora...