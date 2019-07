L'Italbasket è stata inserita nel Girone D dopo il sorteggio di Monaco. Seppur in qualità di paese ospitante, gli azzurri dovranno ugualmente cimentarsi nelle qualificazioni agli Europei del 2021.

di Manuel Costella - 22/07/2019 10:14 | aggiornato 22/07/2019 18:18

Sono stati sorteggiati quest’oggi gli otto gruppi da quattro squadre per le qualificazioni ad EuroBasket 2021. Nella sede di Monaco di Baviera, in Germania, i nomi delle nazioni partecipanti sono stati divisi in otto urne prima di essere sorteggiati all’interno dei gironi del torneo continentale di basket.

Da definire solamente le ultime quattro formazioni che avanzeranno alla fase a gironi dopo essersi cimentate nel terzo turno di qualificazione. Le partite saranno giocate durante tre determinate finestre: dal 17 al 25 febbraio 2020, tra il 23 novembre e l’1 dicembre 2020 e tra il 15 ed il 23 febbraio 2021. Due le partite per finestra, una in casa ed una in trasferta, per un totale di sei gare per ciascun girone. Al termine si qualificheranno nel complesso 24 squadre.

Otterranno l'accesso alla fase finale le prime due classificate se il girone dovesse presentare anche un paese ospitante. In caso contrario, accederanno all’Europeo di basket le prime tre. Infatti, tra le 32 formazioni che parteciperanno alle qualificazioni ci sono anche le quattro nazioni che ospiteranno gironi e fase finale della manifestazione: Repubblica Ceca, Germania, Georgia e Italia. Queste avanzeranno indipendentemente dai risultati ottenuti in fase di qualificazione.

Basket, qualificazioni Europei 2021: i gironi

L'Italia, tredicesima nel ranking FIBA, parteciperà in qualità di fuori classifca, essendo già qualificata di diritto, grazie all'assegnazione di un girone da ospitare al Mediolanum Forum di Milano. Nel sorteggio gli azzurri sono stati inseriti nella Fascia 3, incrociando le formazioni delle fasce 2, 6 e 7.

Girone A: Spagna, Polonia, Israele, Slovacchia/Cipro/Romania

Girone B: Russia, ITALIA, Estonia, Macedonia del Nord

Girone C: Lituania, Repubblica Ceca, Belgio, Albania/Bielorussia/Danimarca

Girone D: Croazia, Turchia, Olanda, Svezia

Girone E: Serbia, Finlandia, Georgia, Svizzera/Portogallo/Islanda

Girone F: Slovenia, Ucraina, Ungheria, Austria

Girone G: Francia, Germania, Montenegro, Lussemburgo/Kosovo/Gran Bretagna

Girone H: Grecia, Lettonia, Bulgaria, Bosnia-Herzegovina