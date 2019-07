Con la fascia al braccio ai Mondiali del 1930, durante la guerra fu espressione dei peggiori lati dell'essere umano. La storia di Alexandre Villaplane, dalla Nazionale ai crimini di guerra.

di Ubaldo Argenio - 22/07/2019 03:45 | aggiornato 22/07/2019 10:50

All’interno dell’area metropolitana della Grand Paris, a soli 2 km dal territorio della capitale, c’è un piccolo comune di nome Arcueil. Al confine con Montrouge, ma sempre nel territorio di Arcueil, c’è una fortificazione, chiamata appunto Fort Montrouge, oggi casa della Gendarmerie Nationale. Durante la Seconda Guerra Mondiale il forte venne utilizzato come luogo per le esecuzioni capitali.

Alle dieci di mattina del giorno di Santo Stefano del 1944, a Fort Montrogue, tre uomini avevano i fucili dei gendarmi puntati contro, pronti a fare fuoco.

Il primo uomo era Pierre Bonny, ex ufficiale di polizia francese, collaboratore della Gestapo.

Il secondo era Henri Lafont, capo della Carlingue, la Gestapo francese.

Il terzo era Alexandre Villaplane, capitano della nazionale francese ai Mondiali di calcio del 1930.

Com’era arrivato uno degli uomini simbolo del calcio transalpino, davanti al plotone d’esecuzione?

Dall'Algeria al sud della Francia

Alexandre Villaplana, francesizzato Villaplane, era nato in Algeria, quasi sicuramente ad Algeri, nel 1905.

Le informazioni su di lui sono poche e confuse, fece le prime apparizioni calcistiche da ragazzino nel Gallia Sports di Algeri e divenne amico del calciatore francese Henri Pavillard. Seguì poi i suoi genitori (secondo altre fonti andò a vivere dai suoi zii) nel sud della Francia, a Sète, che all’epoca si chiamava ancora Cette, unendosi al team locale e debuttando in prima squadra a diciassette anni, nel 1922, in una partita di Coppa di Francia.

L’allenatore dei biancoverdi era lo scozzese Victor Gibson, una leggenda da quelle parti in quanto co-fondatore della squadra, giocatore/allenatore e infine solamente manager. Scelse persino i colori sociali, in onore del Celtic di Glasgow. Gibson riconobbe subito il talento di quel centrocampista dai piedi buoni e dai polmoni generosi, forte di testa, che si distingueva anche per il suo carattere spigoloso. Difatti, dopo un diverbio venne ceduto all’UC Vergèze, squadra di seconda divisione.

Una veduta di Algeri di inizio '900

Villaplane giocò da titolare l’intera stagione, entrando stabilmente in prima squadra al suo ritorno a Sète, un anno dopo. Nel frattempo, arruolatosi nel reggimento di Montpellier, giocò due partite da ala sinistra con la squadra dell’Esercito internazionale, contro le compagini dell’Esercito britannico e di quello belga.

Nel 1925, giocando una partita per la selezione dell’Africa del Nord contro la Nazionale B francese, venne notato dai dirigenti transalpini. Un anno dopo fece il suo debutto con i blues in un match vinto per 4 a 2 contro il Belgio, diventando il primo giocatore di origine nordafricana a vestire la maglia dei galletti. Giocò tutte le successive partite della Nazionale del 1926, prima di fermarsi per un infortunio.

Negli anni passati al Sète, sotto la guida di Gibson, Villaplane crebbe molto come giocatore, ma fu il passaggio dalla semi-povertà in Algeria ai guadagni francesi a incidere notevolmente sull’impegno e sul futuro del giovane Alexandre.

Alexandre Villaplane, calciatore e truffatore

Nel 1927 difatti Villaplane cambiò casacca, passando ai rivali biancorossi dello Sporting Club Nîmois. Il trasferimento fu controverso, Villaplane venne ufficialmente assunto come normale impiegato nel club ma con un cospicuo ingaggio. Era un escamotage per aggirare i paletti del dilettantismo e poterlo pagare profumatamente, un espediente che prese il nome di amateurisme marron.

In due anni divenne un perno della squadra, portandola alla conquista della promozione dalla Lega sud-orientale alla Divisione d’Onore, il torneo che di fatto faceva da preludio alla futura lega nazionale. Si confermò anche un membro stabile della nazionale francese, con la quale partecipò ai Giochi Olimpici del 1928, divenendone successivamente capitano.

Henri Pavillard (inginocchiato con la mano sul pallone) e l'Olympique de Paris (inizio anni '30)

Nel 1929, a seguito di un ulteriore aumento d’ingaggio, si trasferì al Racing Club de France, club pronto a investire ingenti somme di denaro per poter competere con le migliori squadre nazionali. Dopo la prima stagione, partì verso l’Uruguay con la fascia di capitano al braccio, per rappresentare la Francia ai primi Mondiali della storia, aiutandola a vincere, il 13 luglio 1930, la partita inaugurale contro il Messico.

Durante i tre anni passati al Racing, Villaplane si inserì negli ambienti della malavita parigina, seguendo uno stile di vita sempre più sfrenato. Divenne un habitué di bar, cabaret, casinò e ippodromi, interessandosi sempre meno al campo da calcio.

Con l’avvento del professionismo, nel 1932, tornò a sud per giocare con l’FC Antibes. Vinse con la fascia al braccio il titolo al primo anno, dopo aver sconfitto nella finale del campionato il Lille. La partita destò però molti sospetti, tanto da far avviare delle indagini che portarono alla revoca del titolo, la radiazione per il coach del Lille e una squalifica per Villaplane, considerato tra gli ideatori della combine ma graziato per il suo status di stella del calcio francese.

La Boule Blanche, uno dei nightclub più frequentati nella Parigi degli anni '20

Dopo lo scandalo lasciò Antibes per trasferirsi all’OGC Nice, ma la stagione fu disastrosa. Giocò quasi tutto il campionato da capitano, ma venne spesso multato per le defezioni agli allenamenti. La scomparsa del suo spirito combattivo, la sua vita fuori dagli schemi e la passione per le scommesse sui cavalli fecero il resto. Il Nice venne retrocesso e Villaplane escluso dal calcio francese.

Un’ultima possibilità gli venne dal suo vecchio allenatore, lo scozzese Gibson, passato ad allenare l’Hispano-Bastidien di Bordeaux, club di seconda divisione. La carriera di Villaplane non poteva concludersi in modo peggiore: a metà campionato del 1934 venne arrestato e incarcerato per sei mesi con l’accusa di aver truccato diverse corse di cavalli. Il club finì ultimo e venne costretto a fondersi con la seconda squadra della città.

La vita dopo il calcio, il vero Villaplane

Negli anni successivi Villaplane potè finalmente dedicarsi alla vita che desiderava, fatta di soldi, traffici e violenze, in un continuo entrare e uscire dal carcere. Questo fino al 1940, quando l’avanzata delle armate naziste raggiunse Parigi, lasciandosi dietro una scia di morti e miseria. Villaplane fiutò le nuove opportunità e iniziò a collaborare con i tedeschi.

La sede della LLoyds Bank durante l'occupazione nazista di Parigi nel 1942

Venne nuovamente arrestato per alcune accuse legate al mercato nero e al racket degli ebrei. Mentre era ospite nella prigione di Fresnes conobbe Henri Lafont e Pierre Bonny, due gangster parigini collaboratori nazisti a capo di una divisione della Gestapo, che portava ancora il nome Abwehr. I due in realtà non aveva nessuna affinità con le idee e i piani di Hitler, il loro unico scopo era quello di diventare ricchi.

Villaplane divenne presto un fidato collaboratore, inizialmente specializzato nel contrabbando di oro trafugato, per il quale venne anche nuovamente arrestato. Nel libro 'Vichy France: Old Guard e New Order, Robert Paxton', scrive:

Lafont e Bonny erano ansiosi di reclutare chiunque potesse esser loro utile, e una fedina penale sporca non era una colpa, ma molto probabilmente il contrario.

Villaplane era così ansioso di poter finalmente liberare il suo vero io, da riuscire a inimicarsi anche parte dei nazisti di Parigi. Nel 1942 fu costretto a scappare a Tolosa, per poi tornare nella capitale con documenti falsi, ottenuti dal suo ex compagno di squadra Louis Cazal, ed essere arrestato dalle SS nel 1943 per aver rubato un ingente quantitativo di gemme e pietre preziose. Venne rinchiuso a Camp de Royallieu, ma Lafont riuscì a farlo uscire.

Villaplane era un truffatore nato, cercava il proprio profitto da qualsiasi situazione. Un testimone raccontò un episodio, riportando le parole di Villaplane all’arrivo in un villaggio a bordo di una vettura nazista:

Oh, in che tempi viviamo! La nostra è un'era terribile! A cosa mi sono ridotto, io, un francese costretto a indossare una divisa tedesca! Hai visto, mio coraggioso compatriota, quali terribili atrocità hanno commesso questi selvaggi? Non posso ritenermi responsabile per loro, non sono il loro padrone. Ti uccideranno, ma cercherò di salvarti a rischio della mia stessa vita. Ho già salvato molte persone: cinquantaquattro, per essere precisi. Tu sarai il cinquantacinquesimo. Se mi dai 400mila franchi.

Dopo aver aiutato a rastrellare ebrei nel sud della Francia, la crudeltà di Villaplane venne a galla con inaspettata forza. Lafont lo mise a capo di una sezione della Brigade nord-africaine, con il grado di sottotenente delle SS. E fu in queste nuove vesti che i comportamenti deviati del ragazzo algerino raggiunsero l’apice, lasciandosi alle spalle saccheggi e massacri. La sua divisione, tristemente nota con il nome di SS Mohamed, divenne la più feroce delle cinque adibite a sopprimere le resistenze anti-naziste nel sud-est francese.

Una donna (in nero) e un uomo (in bianco) negano alla folla ostile di un paesino francese di essere informatori nazisti

Gli scagnozzi di Lafont e dello zelante Villaplane, nel frattempo naturalizzato tedesco, furono estremamente efficaci nel dare la caccia ai combattenti della resistenza e nell’estorcere confessioni sotto tortura. Con gli stessi mezzi sanguinari, brutalizzarono gli ebrei denunciati da informatori anonimi, derubandoli di tutto per poi consegnarli alla Gestapo, e di conseguenza ai campi di sterminio.

Parte delle atrocità commesse dalla BNA sono riportate nel libro 'Tu trahiras sans vergogne: histoire de deux collabos, Bonny et Lafont' del giornalista franco-tunisino Philippe Aziz:

Seguendo una soffiata, Alex e tre dei suoi uomini irruppero nella casa di Geneviève Léonard, accusata di ospitare un ebreo. Alex trascinò la donna di 59 anni per i capelli fino alla fattoria vicina, la colpì col calcio del fucile sulla strada, e lì la costrinse a guardare due contadini venire torturati, bruciati vivi e mitragliati, mentre lui rideva. Alla fine trovarono l'ebreo, Antoine Bachmann, lo arrestarono e andarono via con un bottino di 200mila franchi.

Nel frattempo le notizie degli sbarchi alleati sulle coste della Normandia rendevano le truppe nervose, e lo stesso Villaplane progettava una fuga a nord. L’11 giugno del 1944 però, commise il delitto che lo consegnò alla storia e che, probabilmente, gli costò la vita.

Il massacro di Mussidan, la fuga e l'arresto

Quella mattina un manipolo di uomini legati alla resistenza, stanziati nel piccolo paese di Mussidan, compì una rappresaglia nei confronti di un treno corazzato tedesco, uccidendone il macchinista. La divisione di Villaplane arrivò in paese e rastrellò arbitrariamente uomini anche dai paesi vicini, lasciando poi andare gli anziani e i disabili.

Nel pomeriggio, una sessantina di persone a braccia alzate, compreso il sindaco di Mussidan, vennero portate in strada e sistemate su tre file. Al calar della sera vennero tutti fucilati o uccisi a colpi di baionetta. Villaplane ammazzò di suo pugno dieci uomini, compresi due ragazzini di 16 anni. Al termine della giornata, il bilancio fu di 52 morti, 115 deportati e 602 ostaggi.

Carl Oberg (sx), Capo della Polizia e delle SS in Francia dal '42 al '44, e Helmut Knochen a processo

Pochi giorni dopo, Villaplane si finse malato, lasciò la sua divisione e fuggì a nord. Il 24 agosto venne fermato a Parigi, un giorno prima della liberazione della capitale francese. Durante il processo, le atrocità commesse da Villaplane e dai suoi uomini sconvolsero i procuratori:

Hanno saccheggiato, violentato, derubato, ucciso e collaborato con i tedeschi per crimini ancora peggiori, lasciando il nulla dietro di loro. Un testimone ci ha raccontato di aver visto con i suoi occhi questi mercenari prendere i gioielli dai corpi ancora tremanti e insanguinati delle loro vittime. Villaplane era in mezzo a tutto questo, calmo e sorridente. Allegro, quasi rinvigorito.

Alexandre Villaplane, il primo storico capitano dei blues in una Coppa del Mondo, uno dei centrocampisti più forti della sua generazione, venne fucilato a morte alle dieci di mattina del 26 dicembre 1944, con Henri Lafont da un lato, Pierre Bonny dall’altro e altri cinque collaboratori nazisti intorno, dopo essere diventato uno dei criminali di guerra più efferati che la Francia possa ricordare.