Il Real Madrid non molla: per James Rodriguez servono 40 milioni

Non ho nulla di personale contro Bale, ma arriva il momento di cambiare per tutti.

Oggi Gareth non è sceso in campo perché è sul punto di andare via. Prima se ne va meglio è, stiamo lavorando alla cessione.

Il tecnico del Real Madrid saluta il gallese: "Arriva il momento in cui le cose devono cambiare. Prima va via, meglio è".

