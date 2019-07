La divisa numero 21 non è disponibile nello store bianconero: i due club hanno trovato l'intesa, c'è da convincere il giocatore.

11 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 21/07/2019 09:59 | aggiornato 21/07/2019 10:09

La Juventus e Gonzalo Higuain stanno per separarsi: il Pipita è attualmente in tour con la squadra bianconera a Singapore e giocherà nella partita di debutto in International Champions Cup contro il Tottenham ma il suo futuro è lontano da Torino.

Secondo il Corriere dello Sport, l'intesa fra il club campione d'Italia e la Roma per la sua cessione c'è già (prestito da 9 milioni di euro e riscatto a 27) ma ora c'è da convincere il giocatore che sta cercando di farsi notare da Sarri.

Un nuovo indizio però arriva dallo store ufficiale della Juventus, in cui da ieri non è più possibile acquistare la maglietta di Higuain (come quella di Demiral, anche lui possibile partente) che è diventata la 21 e non più la 9.

Nella Capitale l'argentino guadagnerebbe circa 4,5 milioni di euro a stagione con una buonuscita da parte della Juventus che colmerebbe il gap con gli attuali 6,5 milioni garantiti dallo stipendio in bianconero. La società spinge per la partenza del centravanti che con tutta probabilità si concretizzerà al ritorno dal tour asiatico, destinazione Roma.