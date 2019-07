Roma, accordo per Higuain: la maglia del Pipita non è più in vendita

Paulo Barreto torna dopo 4 anni: "Giocherò in Serie C nel Gozzano"

Conte è il migliore in assoluto, nel 2008 si vedeva che era un fuoriclasse. Il miglior giocatore contro cui ho giocato? Messi, in Champions League con l'Udinese. Un fenomeno.

Una carriera che inizia nuovamente a 34 anni dopo stagioni in cui Barreto ha giocato a buoni livelli in Serie A e lavorato (o affrontato) alcuni dei personaggi più importanti del panorama calcistico europeo.

L'attaccante è infatti fermo dal 2015 ed è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, a cui ha rivelato che la sua prossima destinazione sarà il Gozzano con cui ha firmato un contratto annuale per giocare in Serie C.

