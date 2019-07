Rocky batte anche Rafael Dos Anjos, imponendosi come serio contendente ai piani alti dei ranking pesi welter. Vittorie rapide per Harris e Hardy.

di Massimiliano Rincione - 21/07/2019 12:37 | aggiornato 21/07/2019 15:42

Gran bella Fight Night in quel di San Antonio. Le MMA targate UFC ci hanno regalato un evento forse un po' troppo longevo - in virtù dei tanti match finiti ai punti - ma comunque godibile. Su 13 match complessivi tra preliminari e main card sono state ben 10 le volte in cui i giudici sono stati interpellati, toppando clamorosamente come nel caso di Alexander Hernandez vs Francisco Trinaldo: assurdo come addirittura due giudici su tre abbiano dato 30-27 nei confronti del texano padrone di casa, che ha accusato i colpi più pesanti ed in generale è sembrato a più riprese in balia di un più brillante avversario. Palpabile la delusione del brasiliano al momento del verdetto, con l'atleta che lascia l'ottagono arrabiatissimo - e ci mancherebbe - ed Hernandez che prova a spiegare perché avrebbe vinto il match con delle motivazioni molto deboli.

Precedentemente, ad aprire la main card, c'era stato il match tra Andrei Arlovski e Ben Rothwell: classico incontro questo tra pesi massimi attempati ma comunque vogliosi di dimostrar qualcosa a se stessi e agli altri: a fasi in cui si sono visti degli scambi davvero pesanti - ed un paio di lisci - si sono alternati momenti di staticità, con clinch e controllo a parete. Quartultima contesa della serata, invece, che è stata anche la prima a regalare una delle rare finalizzazioni di questa notte di MMA: a rompere la monotonia ci ha pensato il buon Dan Hooker, che ha steso un altro dei beniamini di casa quale è l'altissimo James Vick. Un incontro che, pur essendo durato solo 2 minuti e spiccioli, ha offerto comunque buoni spunti da una parte e dall'altra prima che Hooker mettesse fine alla sfida con un sinistro da paura.

Vince anche l'ex giocatore NFL Greg Hardy, che finisce in ground and pound un Juan Adams che, dopo aver sbagliato un takedown, si aggrappa alla gamba avversaria prendendo una scarica di pugni in ground and pound. Passati un paio di secondi l'arbitro giustamente stoppa l'incontro, non essendoci fight back, eppure Adams trova comunque modo di lamentarsi ritenendo ingiusta una interruzione sacrosanta. Imbarazzante, davvero. Walt Harris, invece, si sbarazza in 12 ssecondi di un Aleksei Oleinik imbarazzante e che non regge all'onda d'urto dello statunitense. In un main event con pochi alti e un po' troppa tattica, infine, Leon Edwards domina a tratti Rafael Dos Anjos, che non riesce a prendere le giuste contromisure all'anglo-giamaicano cedendogli il passo anche nel ground game. Vince dunque Rocky con distacco ai punti, con il callout su Jorge Masvidal a fine match che, salvo sorprese, dovrebbe restare inascoltato.

MMA: Greg Hardy, in foto, continua a vincere anche nelle MMA.

MMA, UFC San Antonio: il resto della card

Poco da dire sulla card preliminare, considerato come tutti i match siano finiti ai punti. Basti sapere che Alex Caceres, Ray Borg e Raquel Pennington sono tornati tutti alla vittoria. Prossimo appuntamento con UFC che è rimandato alla notte tra sabato 27 e domenica 28 luglio, quando a UFC 240 - a partire dalle ore 4:00 - Max Holloway e Frankie Edgar si contenderanno il titolo pesi piuma. Di seguito, invece, i risultati della main card di UFC San Antonio.