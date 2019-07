Un po' come "la volpe e l'uva", i media catalani se la prendono con il difensore olandese dopo la sconfitta dei bianconeri con il Tottenham in ICC.

di Redazione Fox Sports - 21/07/2019 18:32 | aggiornato 21/07/2019 18:36

Un po' come nella favola di Esopo "La volpe e l'uva", i media catalani, Mundo Deportivo nello specifico, approfittano della sconfitta della Juventus in ICC contro il Tottenham per mostrare a de Ligt quanto non abbiano apprezzato la sua decisione di andare a giocare in Italia.

Subito dopo la sconfitta, sul profilo Twitter del portale di Barcellona, infatti, è stata pubblicata immediatamente la foto dell'olandese, evidentemente giù di morale, con tanto di hashtag usato dalla Juventus al momento della presentazione dell'ex Ajax #turndeligton.

Insomma, a Barcellona la scelta di de Ligt di andare alla Juve non è stata presa proprio "benissimo", tanto per usare un eufemismo. E non hanno mancato di mostrarlo nel giorno del suo esordio juventino. Forse un po' troppo prematuramente...