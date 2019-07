L'allenatore della Juventus richiama in panchina il portoghese durante la partita con il Tottenham.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 21/07/2019 18:09 | aggiornato 21/07/2019 18:14

Chissà se e quante volte ricapiterà questa scena nel corso di questa stagione. Chissà quali saranno di volta in volta le differenti reazioni. In ogni caso, c'è sempre una prima volta. E questa è la prima in cui Maurizio Sarri richiama in panchina Cristiano Ronaldo.

Nessuna polemica (ovviamente), il portoghese ha giocato un'ora abbondante di gioco, ha lasciato la Juventus in vantaggio per 2-1 sul Tottenham (con tanto di gol segnato), si è preso gli applausi del pubblico asiatico e si è avviato verso la metà campo per fare spazio a Pereyra.

Subito dopo c'è stato un incrocio fugace con Sarri, i due si sono detti qualcosa brevemente e Cristiano Ronaldo si è accomodato in panchina. Per essere la prima volta, tutto è filato liscio come l'olio.