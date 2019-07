Il tecnico nerazzurro si ritroverà con Zhang, Marotta e Ausilio e ribadirà la necessità di avere a disposizione il centravanti belga: Perisic in uscita, nessuna novità per Icardi e Nainggolan. Intanto Dzeko si avvicina.

di Simone Cola - 21/07/2019 12:08 | aggiornato 21/07/2019 12:12

A poco più di un mese dall'inizio della Serie A 2019/2020 l'Inter di Antonio Conte continua a essere un cantiere aperto. La sconfitta di misura incassata a Singapore contro il Manchester United nell'ambito dell'International Champions Cup ha evidenziato le carenze offensive di una squadra, quella nerazzurra, stretta tra la necessità di far quadrare i conti a livello economico e quella di completare un reparto, quello offensivo, che al momento risulta estremamente sguarnito.

Contro i Red Devils Conte ha schierato la sua Inter con il consueto 3-5-2 affidandosi in attacco al baby Esposito e a Samuele Longo: troppo poco per sperare di impensierire un club come quello guidato da Solskjaer, che dal canto suo non ha utilizzato quel Romelu Lukaku che da tempo è l'obiettivo principale del calciomercato nerazzurro e rischia di trasformarsi in un sogno proibito.

La distanza che separa l'Inter e il Manchester United nella trattativa per portare a Milano il possente centravanti belga continua infatti a restare notevole: l'ultima offerta nerazzurra - 65 milioni con pagamento dilazionato - è decisamente lontana dagli 83,5 milioni chiesti dal club inglese, che del resto non ha nessuna fretta di cedere il giocatore. Ha fretta invece Antonio Conte, che dopo aver espresso le sue necessità in conferenza stampa le ribadirà a voce in un vertice di mercato che andrà in scena in Asia con il presidente Zhang e gli uomini mercato Ausilio e Marotta.

Romelu Lukaku, centravanti del Manchester United che piace all'Inter: nella sfida tra i due club andata in scena a Singapore non è sceso in campo, ufficialmente perché non al meglio fisicamente.

Inter, Conte insiste con Zhang e Marotta: vuole Lukaku

L'Inter ha puntato forte su Antonio Conte quando lo ha ingaggiato: al tecnico pugliese non è stato chiesto immediatamente lo Scudetto, ma almeno di impensierire la Juventus e gettare le basi per un futuro a breve termine che vedrà la Beneamata nuovamente in lotta per il titolo. L'allenatore ha accettato la sfida ma al momento non sente di avere a disposizione le armi per affrontarla al meglio: senza centravanti, attende da tempo Dzeko e Lukaku e fino a oggi non ha visto nessuno dei due.

Come racconta la Gazzetta dello Sport in edicola oggi questa situazione è legata a doppio filo alle difficoltà che Marotta e Ausilio stanno riscontrando nel mercato in uscita: Mauro Icardi e Radja Nainggolan si sono trasformati nel giro di un anno da pezzi pregiati a veri e propri esuberi, ma pur restando due calciatori di altissimo livello non trovano club disposti ad acquistarli alle cifre richieste dall'Inter, dove vivono da veri e propri separati in casa.

La loro cessione avrebbe portato nelle casse nerazzurre i soldi necessari per sferrare un attacco convinto a Lukaku, lo stallo invece blocca ogni discorso con il Manchester United: ecco perché Conte insisterà sull'acquisto del belga, che ritiene fondamentale per le fortune della squadra, nel corso dell'incontro con i vertici dirigenziali. Una mossa che potrebbe spingere Marotta e Ausilio ad agire prima che sia troppo tardi.

L'Inter, intanto, esplora percorsi alternativi: così si spiegherebbe l'uscita di Conte, avvenuta al termine della gara contro il Manchester United, relativa a Ivan Perisic. Per il tecnico nerazzurro il croato è incapace di trovare spazio nel suo 3-5-2 e può essere sacrificato, a maggior ragione se la sua cessione porterà al nuovo atteso rilancio per Lukaku. Per il quale al momento l'unica alternativa sembra essere rappresentata dal brasiliano Rafael Leao, possente centravanti portoghese classe 1999 del Lille che costa intorno ai 40 milioni.

Discorso in discesa, invece, almeno per quanto riguarda Edin Dzeko: il bosniaco ha segnato due gol nell'amichevole vinta dalla Roma contro il Trastevere ed è sempre più vicino al trasferimento in nerazzurro. La distanza che separa i due club (l'offerta dell'Inter è di 12 milioni, i giallorossi ne chiedono 20) potrebbe essere colmata con la rinuncia alla percentuale su una futura rivendita di Zaniolo.