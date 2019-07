Roma, accordo per Higuain: la maglia del Pipita non è più in vendita

Welcome to Tottenham Hotspur, Tanguy Ndombele. 😍 pic.twitter.com/UdDQ2DEwp6

Proprio il terzino però sbaglia un cambio di gioco con Ndombele lesto a recuperare e a servire Lucas per l'immediato 2-2. Nel finale sono ancora gli Spurs ad andare vicini alla rete del vantaggio con Kane, mentre Higuain spreca una grande occasione. Il gol decisivo arriva proprio dall'attaccante inglese che da centrocampo nel recupero beffa Szczesny con un gran tiro: finisce 3-2 per gli Spurs.

La partita inizia con il dominio territoriale degli Spurs, chiaramente avanti di condizione: Son sfiora la rete mentre Ronaldo non sfrutta due buone occasioni, col vantaggio degli inglesi che arriva alla mezz'ora con Lamela bravo a ribadire in rete una respinta di Buffon su tiro di Parrott.

La prima uscita stagionale per la nuova Juventus di Sarri termina con una beffarda sconfitta per 3-2 contro il Tottenham di Pochettino arrivata nei minuti di recupero grazie a una rete capolavoro messa a segno da Kane.

