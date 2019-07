Il centrocampista francese autore di una grandissima giocata durante la partita del Manchester United contro i nerazzurri.

1 condivisione

di Redazione Fox Sports - 21/07/2019 15:11 | aggiornato 21/07/2019 15:16

Nel caso in cui qualcuno avesse dei dubbi sul perché Zidane e Sarri (tra gli altri), parlino di Paul Pogba come di un giocatore che prenderebbero subito, rispettivamente al Real Madrid e alla Juventus, ci ha pensato direttamente il giocatore a spiegare i motivi.

Lo ha fatto a suo modo, sul terreno di gioco, nel corso della partita di ICC tra Inter e Manchester United. Il centrocampista francese nella ripresa si è. reso protagonista di una giocata pazzesca, che sta facendo il giro del web.

Paul Pogba infatti ha saltato in modo eccezionale Gagliardini (due volte), con un gioco di suola in cui ha messo in mostra tutte le sue qualità tecniche. A seguire ha saltato secco pure Sensi, per poi concludere verso la porta in diagonale. La parata di Handanovic ha evitato un gol che sarebbe stato meraviglioso, ma le qualità di Pogba si sono viste lo stesso...