Grande risultato del norvegese nella prima giornata Muller Anniversary Games di Londra allo Stadio Olimpico.

21/07/2019

Grandi risultati nella velocità e negli ostacoli nella prima giornata dei Muller Anniversary Games di atletica a Londra allo Stadio Olimpico dedicato a Queen Elizabeth. L’azzurro Yeman Crippa ha sfiorato il record italiano sui 5000 metri con 13’07”84.

Il record europeo di Karsten Warholm sui 400 ostacoli (47”12) e il settimo crono di sempre della giamaicana Danielle Williams sui 100 ostacoli (12”32) sono state le prestazioni clou della prima giornata degli Anniversary Games di Londra davanti a circa 40000 spettatori entusiasti.

Il campione mondiale ed europeo di atletica Karsten Warholm ha migliorato per la seconda volta in questa stagione il record europeo dei 400 ostacoli con un fantastico 47”12 partendo dalla settima corsia sulla pista dove conquistò la medaglia d’oro iridata due anni fa. Lo scorso Giugno Wahrolm aveva già migliorato il primato continentale del francese Stephane Diagana correndo in 47”33 ai Bislett Games di Oslo.

Il fuoriclasse norvegese ha realizzato anche la migliore prestazione mondiale dell’anno facendo meglio di quattro centesimi rispetto al 47”16 fatto registrare dallo statunitense Raj Benjamin al Prefontaine Classic di Stanford. E’ caduto anche il record del meeting stabilito dallo stesso Warholm lo scorso anno con 47”65.

Con questo crono Warholm sale al settimo posto nelle liste mondiali di sempre. Il turco Yasmani Copello ha migliorato il personale stagionale con 48”93 precedendo lo statunitense Amare Lattin (49”18).

Cerco sempre di sorprendere, ma sono consapevole che non è sempre tutto scontato. Servono il duro lavoro e la dedizione per realizzare questi tempi. Mi sento in forma ma nello stesso tempo manca ancora molto tempo ai Mondiali. Cercherò di dare il mio meglio.

100 ostacoli femminili: Williams batte il record giamaicano

Ancora una volta la pista dello Stadio Olimpico di Londra ha portato fortuna alle ostacoliste. Tre anni dopo il record del mondo di 12”20 firmato da Kendra Harrison nell’edizione degli Anniversary Games 2016, la giamaicana Danielle Williams ha stabilito il record nazionale con lo straordinario tempo di 12”32 diventando la settima ostacolista più veloce di sempre. Williams ha battuto di otto centesimi di secondo il record nazionale stabilito dalla connazionale Janeek Brown in occasione della vittoria ai recenti Campionati NCAA di Austin. Nia Ali si è classificata seconda in 12”57 precedendo Queen Claye, la moglie del triplista Will Claye (12”64).

Williams ha fatto registrare il miglior tempo nelle batterie correndo in un eccellente 12”41 precedendo le statunitensi Queen Claye (12”80) e Evonne Britton (12”95). L’altra giamaicana Megan Tapper, vincitrice a Padova, si è imposta nella seconda batteria in 12”63 precedendo di quattro centesimi di secondo la statunitense Nia Ali e la nigeriana Tobi Amusan (12”74).

Sono eccitata da questo risultato. Il mio obiettivo è sempre quello di correre forte. E’ una pista veloce e il fatto di poter correre due volte in batteria e in finale mi ha permesso di risolvere alcuni problemi tecnici per arrivare pronta alla finale. Non vedo l’ora della prossima della Diamond League a Birmingham e della finale del circuito.

100 metri maschili: Simbine supera di due centesimi di secondo Hughes, cinque sprinter sotto i 10 secondi

Il sudafricano Akani Simbine ha vinto la sua prima gara stagionale sui 100 metri in Diamond League in 9”93 precedendo di due centesimi di secondo il campione europeo Zharnel Hughes. In precedenza Hughes e Simbine avevano vinto le loro rispettive batterie in 9”96 e in 10”01 correndo con vento contrario.

Altri tre sprinter sono scesi sotto i 10 secondi: Yohan Blake, terzo in 9”97, il giapponese Yuki Koike, quarto in 9”98 e André De Grasse, quinto in 9”99. Ottimo progresso del britannico Adam Gemili, sesto in 10”04 pochi giorni dopo essere stato battuto dall’azzurro Marcell Jacobs al meeting di Padova.

200 metri femminili: Thompson sfiora il record del meeting

Elaine Thompson ha sfiorato il record del meeting con 22”13 superando Marie Josée Ta Lou, che ha migliorato il personale stagionale con 22”36. Ottima prova per la scozzese Beth Dobbin, che ha migliorato il record personale con 22”50 precedendo la giamaicana Shashalee Forbes (22”93), l’olandese Jamile Samuel (22”94) e la svizzera Mujinga Kambundji (22”95).

Che bella sensazione tornare a Londra. Sono ancora in fase di rodaggio. E’ una lunga stagione e sono venuta qui per correre bene e divertirmi. Voglio rimanere in salute fino alla fine della stagione. Ci sono molte atlete forti sui 200 metri e ho la sensazione che questo mi stia aiutando a migliorare.

5000 metri maschili: Gebrhiwet batte in volata Ingebrigtsen, Crippa batte il record personale

L’etiope Hagos Gebrihwet si è imposto in 13’01”88 battendo in volata il campione europeo Jakob Ingebrigtsen, che ha battuto lo storico record nazionale di Marius Bakken fermando il cronometro in 13’02”03 ed è salito all’ottavo posto delle liste europee all-time. Solo pochi giorni fa Gebrihwet ha vinto i Trials etiopi sui 10000 metri per i Mondiali di Doha fermando il cronometro in 26’48”95 sulla pista olandese di Hengelo.

L’azzurro Yeman Crippa è rimasto nel gruppo di testa insieme ai migliori fino a 400 metri dalla fine ed è stato premiato da un ottimo settimo posto con il nuovo record personale di 13’07”84, che migliora il precedente primato personale di 13’09”52 realizzato al Golden Gala di Roma avvicinando di due secondi il primato italiano di Salvatore Antibo.

Crippa ha consolidato il terzo posto nelle liste italiane all-time alle spalle di Salvatore Antibo (tuttora primatista italiano con il 13’05”52 realizzato al Golden Gala del 1990 a Bologna) e di Francesco Panetta. L’azzurro è stato preceduto dal keniano Nicholas Kimeli (13’05”48), dall’australiano Stewart McSweyn (13’05”63) e dal britannico Andrew Butchart (13’06”21).

È stata una gara molto competitiva e ho spinto fino alla fine. E’ stata una gara difficile. Mi piace correre a Londra e il pubblico ha partecipato con grande passione alla nostra gara. L’obiettivo è vincere il diamante nella finale di Zurigo.

Jakob Ingebrigtsen:

È stata una buona gara. Abbiamo corso forte fin dal primo km. Mi sento in grado di correre sotto i 13 minuti. Hagos Gebrehiwet è un grande atleta e un personale decisamente più veloce del mio. E’ la mia prima gara veloce sui 5000 metri e sono contento di aver battuto il record nazionale.

Yeman Crippa:

Un nuovo passo in avanti e una motivazione in più. L’importante è migliorarsi e mi avvicino al record italiano. Vuol dire che sto andando bene, ma per togliere altri secondi manca ancora qualcosa. Due settimane fa, quando ho vinto la Coppa Europa sui 10000 metri sempre a Londra, ero piuttosto deluso. Stavolta invece prevale la soddisfazione per il record personale. Peccato per essere arrivato a due soli secondi dal primato italiano, ma so che prima o poi arriverà, se continuo così. Ho provato a stare davanti finché potevo. Sono partito per rimanere sempre lì, ma all’ultimo giro i migliori sono andati molto forte. L’unico rammarico è il rallentamento nella parte centrale dal secondo al terzo chilometro. Il passaggio ai 3000 metri è stato di 7’55”, dieci secondi in più rispetto ai piani iniziali. Ora torno ad allenarmi a Predazzo, poi punto a fare bene in maglia azzurra agli Europei a squadre a Bydgoszcz.

1500 metri: Muir vince per la seconda volta agli Anniversary Games

Laura Muir ha entusiasmato i fans britannici con la seconda vittoria della sua carriera agli Anniversary Games con il tempo di 3’58”25. Con un ultimo giro in 57”3 la fuoriclasse scozzese ha preceduto la keniana Winny Chebet (3’59”93), la canadese Gabriela Debues Stafford (4’00”26) l’ugandese Winnie Nanyondo (4’00”40) e la tedesca Konstanze Klosterhalfen (4’00”43).

È sembrata una gara facile ma non è così. Non pensavo di aver corso l’ultimo giro in 57 secondi e sono contenta di questo. Le avversarie erano forti e sapevo che il mio punto di forza era lo sprint finale e ho cercato di correre con facilità. La cosa più importante era vincere e ci sono riuscita. La pista era molto facile e l’atmosfera era come sempre straordinaria. C’era un po' di vento. Il livello è sempre straordinario. Può succedere che io possa battere la migliore prestazione mondiale dell’anno e un’altra atleta possa fare ancora meglio nella gara successivo. E’ bello che ci sia una competizione così forte. L’obiettivo è vincere una medaglia ai Mondiali.

800 metri: Rotich vince, quattro atleti sotto l’1’44” e nove sotto l’1’45”

Ferguson Rotich continua la sua ottima stagione vincendo gli 800 metri di Londra in 1’43”14 una settimana dopo aver stabilito il record personale a Montecarlo con 1’42”54. Rotich ha stabilito la terza migliore prestazione della sua carriera. La pista, che regalò il record mondiale di David Rudisha alle Olimpiadi di Londra 2012, ha prodotto un’altra gara velocissima con quattro atleti al di sotto dell’1’44” con Wycliffe Kinyamal, secondo in 1’43”48, il polacco Marcin Lewandowski (1’43”74, secondo miglior tempo europeo dell’anno) e Corenlius Tuwei (1’43”90) e altri cinque tempi sotto l’1’45”: il portoricano Wesley Vazquez (1’44”42), il britannico Jamie Webb (1’44”52), il polacco Adam Kscczot (1’44”61), Emmanuel Korir (1’44”75) e Kyle Langford (1’44”97).

Nijel Amos si è ritirato per uno stiramento muscolare al flessore della coscia dopo 200 metri ed è uscito dalla pista zoppicando. Che peccato per il campione del Botswana, che ha avuto già molta sfortuna con gli infortuni in passato e ora vede pregiudicare la preparazione per i Mondiali di Doha dopo aver corso gli 800 metri in 1’41”89 a Montecarlo e i 400 metri in 44”99 a Padova.

Ferguson Rotich:

Mi sento eccitato perché ero ben preparato e sono riuscito a realizzare il risultato che speravo. Mi spiace per l’infortunio di Amos. Siamo come fratelli. Spero che possa riprendersi presto.

400 metri femminili: Doppietta giamaicana

La giamaicana Shericka Jackson (bronzo olimpico a Rio de Janeiro 2016) si è imposta in 50”69 precedendo per cinque centesimi di secondo la connazionale Stephanie Ann McPherson, mentre il terzo posto è andato alla britannica Laiviai Nielsen in 50”83.

Salto con l’asta femminile: Sidorova batte Stefanidi per un numero minore di errori

La russa Anzhelika Sidorova si è imposta con 4.75m battendo con la stessa misura Katerina Stefanidi grazie ad un errore in meno. La britannica Holly Bradshaw si è classificata al terzo posto con 4.65m precedendo con la stessa misura la cubana Yarisley Silva, la venezuelana Robeilys Peinado e la canadese Alysha Newman grazie ad un numero minore di errori.

Salto triplo maschile: Pichardo batte Taylor

Il portoghese Pedro Pablo Pichardo si è imposto con un salto da 17.53m al quarto tentativo battendo per la prima volta in questa stagione il due volte campione olimpico Christian Taylor (17.19m). Fabrice Zhango si è classificato al terzo posto con 16.88m superando di otto centimetri Alexis Copello.

Salto in lungo maschile: Manyonga vince sulla pedana del titolo mondiale

Il sudafricano Luvo Manyonga ha vinto ancora a Londra con la sua migliore misura stagionale di 8.37m nonostante un vento contrario di -1.1 m/s sulla pedana dove due anni fa conquistò la medaglia d’oro ai Mondiali. E’ venuto a mancare il duello con Juan Miguel Echevarria per il forfeit del cubano. Il giamaicano Tajay Gayle si è portato in testa stabilendo il record personale con 8.32m al terzo tentativo, ma è stato superato di cinque centimetri da Manyonga al quinto tentativo. Il sudafricano Ruswahl Samaai ha completato la top three con 8.11m.

Ho iniziato con il freno a mano tirato per un problema alla caviglia. Non ero sicuro che la caviglia avrebbe tenuto. Ho stretto i denti perché ci tenevo a gareggiare nello stadio dove ho vinto il titolo mondiale. La gara si è accesa quando Gayle ha saltato 8.32. Ho spinto al massimo per batterlo.

Lancio del giavellotto femminile: Khaladovich precede Barber

La campionessa europea di Amsterdam 2016 Tatsiana Khaladovich si è aggiudicata il successo con un lancio da 66.10m al terzo tentativo. L’australiana Kelsey Lee Barber si è avvicinata alla bielorussa con un lancio da 65.85m al sesto tentativo. La tedesca Christin Hussong si è classificata al terzo posto con un lancio da 65.73m al terzo tentativo.

Staffetta 4x100 femminile: Giamaica batte di un centesimo la Gran Bretagna

La prima giornata dei Muller Anniversary Games si è conclusa in bellezza con il successo della formazione giamaicana (Natasha Morrison, Elaine Thompson, Jonielle Smith e Shelly Ann Fraser Pryce) in 42”29 per un solo centesimo sulla Gran Bretagna (Ashleigh Nelson, Imani Lansiquot, Bianca Williams e Darryl Neita).