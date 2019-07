Il nuovo numero uno viola è stato a un passo dall'acquisto dei rossoneri: "La sera prima mister Li cambia tutto: banche, consulenti, avvocati, clausole. A Firenze per imparare e lavorare. Chiesa? Non voglio venderlo."

di Simone Cola - 21/07/2019 16:59 | aggiornato 21/07/2019 17:04

Nonostante i colpi in entrata debbano ancora arrivare - prima è fondamentale sfoltire l'enorme rosa ereditata dalla gestione dei Della Valle - il nuovo presidente della Fiorentina Rocco Commisso sembra essere già riuscito a ridare entusiasmo a una piazza, Firenze, che negli ultimi tempi era diventata decisamente tiepida nei confronti della squadra del cuore. L'imprenditore italo-americano, proprietario del club viola dallo scorso 6 giugno, del resto ha dichiarato di puntare molto in alto.

A un mese e mezzo di distanza dall'acquisto della Fiorentina Rocco Commisso si racconta in una bella intervista concessa al Corriere della Sera rivelando di essere stato già in passato vicino all'acquisto del Milan. Una storia che in tanti conoscono ma che il patron della Viola arricchisce di nuovi particolari che svelano come l'affare con i rossoneri sia stato davvero a un passo dalla conclusione.

Eravamo alle firme finali, ma la sera prima, mentre aspettavamo i documenti, è cambiato tutto. Mister Li, che non conoscevo e con cui non ho mai parlato, ha cambiato banche, consulenti, avvocati, clausole. Ho pensato in quei giorni che avesse in mano un'offerta migliore della mia, poi abbiamo visto che non è così. Ci ha rimesso 500 milioni, ma forse non conosco bene tutta la storia.

Federico Chiesa in azione: il gioiello della Fiorentina ha fatto intendere di voler cambiare aria, Rocco Commisso però non intende cederlo.

Fiorentina, il patron Commisso a ruota libera: "Chiesa? Non voglio venderlo"

Fatto sta che naufragato il discorso relativo al Milan Commisso è comunque riuscito a entrare nel mondo del calcio italiano acquistando la Fiorentina. Un'operazione meno costosa e molto meno complicata.

Con i Della Valle c'erano stati contatti già nel 2016, l'anno scorso mi hanno chiamato dei loro emissari e mi hanno detto che non avrebbero accettato offerte senza il numero 3 davanti. 300 milioni? Li ho rimandati da dove erano venuti. Poi mi hanno ricontattato tramite la mia banca, JP Morgan: sanno quanto Rocco è serio, come fa gli affari, abbiamo chiuso in due settimane quasi alla metà.

Al Corriere della Sera Rocco Commisso racconta in breve tutta la sua storia: l'infanzia a Marina di Gioiosa Ionica, la partenza ancora bambino verso l'America, la dura scalata verso il successo in cui il calcio ha avuto comunque la sua parte.

Nel 1970 grazie al calcio ottengo una borsa di studio del 50% nella New York University, ma il problema è che non avevo l'altro 50%. Così il mio professore di educazione fisica mi segnalò alla Columbia, che invece mi ha offerto la borsa intera. Feci anche il provino per la nazionale olimpica americana, ma arrivai spompato e poi diciamoci la verità, giocavo come giocavano gli americani allora, non ero un granché.

Dopo un passaggio nell'industria farmaceutica ecco il successo nella tv via cavo con Mediacom, scommessa vinta che gli ha permesso, dopo sessant'anni, di tornare in Italia e di farlo dalla porta principale, presidente di una squadra di calcio di Serie A. La Fiorentina, ai cui tifosi promette impegno e di fare tutto il possibile per trattenere Federico Chiesa. Una mano però dovrà arrivare anche dalle istituzioni.