Dinamo Bucarest-Craiova, infarto in campo per l'allenatore Neagoe

Neago ha aperto gli occhi, non è ancora nota la ragione del suo crollo. C'è stato sicuramente un attacco di cuore, i medici hanno fatto tutti i passi specifici per un caso del genere.

In poco tempo è apparsa un'ambulanza, i giocatori della Dinamo Bucarest in campo erano sconvolti, alcuni (come Popescu e Straton) in lacrime, temendo la peggiore delle ipotesi. Neagoe nel frattempo è stato portato dentro l'ambulanza, dove i medici gli hanno fornito prontamente il primo soccorso all'interno dello stadio.

