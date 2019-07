Conclusa l'VIII edizione dei DEEJAY Xmasters

Con oltre 60.000 presenze su 9 giorni, ospiti internazionali e tanto divertimento, si conclude l’unico summer event italiano interamente dedicato al mondo degli action sports.

di Redazione Fox Sports - 21/07/2019 13:17 | aggiornato 21/07/2019 19:21

Sole, grandi competizioni, ospiti internazionali ed un’affluenza record: è questa la sintesi dell’VIII edizione dei DEEJAY Xmasters. In nove giorni di manifestazione, l’unico summer event italiano interamente dedicato al mondo degli action sports ha visto la partecipazione di oltre 60.000 persone accorse a Senigallia per poter incontrare i propri idoli sportivi, partecipare alle competizioni in programma o semplicemente divertirsi, ballare e cimentarsi in una delle discipline presenti all’interno del village.

È stata senza dubbio l’edizione dei record – ha dichiarato Michele Urbinelli, ideatore ed organizzatore dell’evento, che ha aggiunto – abbiamo scelto di alzare il livello degli ospiti presenti e lo abbiamo fatto in maniera decisa. Da Jury Chechi a Carlo Pedersoli JR, da Michela Moioli, Chiara Rota e Paul Griffen, fino alle giovanissime Sofia Tomasoni, Giorgia Speciale ed Asia Lanzi. Tanti campioni, di livello e con esperienza internazionale, che sono venuti ai DEEJAY Xmasters per portare la loro esperienza e contribuire alla crescita di una manifestazione che da ormai otto anni tenta in ogni modo di promuovere e sensibilizzare il pubblico nei confronti di queste discipline”.

Gli fa eco Simone Conti, ideatore ed organizzatore dell’evento, che ha aggiunto:

Abbiamo davvero messo in campo uno sforzo enorme per portare competizioni e show sulla spiaggia. I DEEJAY Xmasters si sono aperti con una corsa all’alba che ha visto la partecipazione di 1650 persone e a chiuderli è stata la prima edizione della DEEJAY Tri Senigallia, con le prove di Triathlon olimpico e sprint che hanno visto la partecipazione di oltre 1000 atleti. Nel mezzo abbiamo avuto la regata di catamarani classe A della FIV, l’Xmasters Beach Rugby, i contest di boulder e skateboarding, la prova sprint del coastal rowing, i Cross Game, l’Xmasters Cross Challenge. Insomma tantissime competizioni, che hanno spaziato dagli action sports a quelli più in voga in questo momento. Il tutto ha reso il palinsesto dei DEEJAY Xmasters 2019 ricco, entusiasmante ed unico nel panorama nazionale.

Ad un fenomenale palinsesto diurno si è affiancato quello serale con dj set e concerti per tutti i gusti. Dalla magnifica serata di apertura con i djs del Trashick fino al concerto degli Ex Otago, la Selectavision di DJ Aladyn, il DJ set di DJ Shorty e la gran chiusura di ieri con Fantastic Man e la sua Electro Night. Nel mezzo le serate al surf bar con le esibizioni di Steegs, Lampa Faly e Typo Clan.

Un evento unico nel suo genere che tornerà, sempre a Senigallia, la prossima estate. Prima però non mancheranno altri eventi, collaborazioni, partecipazioni in giro per l’Italia e soprattutto la quarta edizione del DEEJAY Xmasters Winter Tour che tra gennaio e marzo del 2020 invaderà l’intero arco alpino.