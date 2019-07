Calciomercato, l'agente di Bale attacca Zidane

Parole dure di Barnett nei confronti dell'allenatore del Real Madrid. Poi però ammette una trattativa di calciomercato in corso.

di Marco Ercole - 21/07/2019 14:00 | aggiornato 21/07/2019 14:03

Non si è fatta attendere la risposta di Gareth Bale (attraverso il suo agente), dopo le frasi di Zinedine Zidane che lo hanno di fatto messo alla porta del Real Madrid. Subito dopo la partita giocata dalle Merengues con il Bayern Monaco, infatti, l'allenatore francese si è augurato che il gallese trovi prima possibile l'accordo con una nuova squadra, "possibilmente già domani", assicurando che ci sia una trattativa di calciomercato in corso e in fase di definizione.

Parole dure, che chiudono l'avventura di Gareth Bale con il Real Madrid, durata sei stagioni e piena di successi.

Non proprio il miglior modo per lasciarsi, insomma, come ha fatto intendere anche Jonathan Barnett, agente del gallese, intercettato da The Sun:

Zidane è una disgrazia, non mostra rispetto per un giocatore che ha fatto così tanto per il Real Madrid.

Il procuratore però ha anche confermato la presenza di una trattativa di calciomercato in corso per portare il suo assistito lontano dal Real Madrid in questa finestra estiva:

Quando Gareth lascia, è perché Gareth lo vuole e non ha nulla a che vedere con il fatto che Zidane lo spinga lontano. Via a breve? Ci stiamo lavorando.

Anche se arrivata dall'altra faccia della medaglia e in risposta alle parole di Zidane, si tratta della seconda conferma nel giro di poche ore. Bale sta per lasciare il Real Madrid, presto si trasferirà altrove.

Negli ultimi mesi si è parlato di un suo possibile e romantico ritorno al Tottenham, di un interesse concreto del Manchester United e di manifestazioni di gradimento da parte del Psg, del Bayern Monaco e di molti altri club di altissimo livello in Europa. Con una di queste c'è una trattativa di calciomercato in fase molto avanzata. Quella che Zidane si augura possa sbloccarsi già domani...